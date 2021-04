Tutto sto marciume dovrà saltare fuori , ne va della credibilità della magistratura andare avanti senza segreti di stato.

PER FORTUNA GRAGHI STA PENSANDO ALLE PULIZIE DI PRIMAVARA, PER LA SPERANZA SARA UNA CERTEZZA CHE SPARIRA DAL GOVERNO.

E a voi grulli PDioti! Conte li hanno trovato un posto in Egitto che gli ha venduto armi 2 navi da guerra ed Al Sissi ha ucciso Regeni quindi contate fino a 33 prima di parlare siete merdi fino al collo aPhilip Morris tangente il Conte Tacchia leggina che toglie la condanna allo suocero di peculato Di Maio tutti i suoi amici di liceo assunti. Dovevate liberare la Rai dai partiti ci siete entrati come degli elefanti Adesso si litiga per i 2 mandati quindi taci appena arrivati fate schifo.

Sono 2 personaggi che hanno portato male a renzi….. uno gli ha fatto perdere il referendum, l’ altro che era incapace è stato confermato dalla ditta PDiota. NELLO STESSO MINISTERO…. in merito a speranza o che non capisce un cacchio il drago o non capisce un cacchio renzi… a voi la scelta….chi dei due è il Rè e chi il principe????????a suo tempo quando giacchetti disse … speranza hai la faccia come il c…..mi venne di dar ragione a giacchetti…. poi il comportamento della fronda renziana mi ha fatto ricredere

“Credo che sia doveroso che venga fatta

piena chiarezza: che c’entra D’Alema con l’acquisto da un’azienda cinese di ventilatori per terapie intensive, che poi peraltro sono risultati non conformi tanto da essere stati ritirati dal Ministero? È stata una millanteria? Perché un intermediario cinese avrebbe dovuto tirare fuori il nome di D’Alema in una lettera ufficiale alle autorita italiane?

È vero che eravamo a marzo 2020, nella fase più critica dell’emergenza, ma ora va chiarito se certe scelte abbiano davvero aiutato e non ostacolato il contrasto alla pandemia.

Pensiamo anche alle mascherine fallate, che la Guardia di Finanza sta sequestrando in tutta Italia.

Italia Viva è stata la prima a dire: superiamo la fase

emergenziale, poi pero verifichiamo se qualcuno ha sbagliato, anche con una commissione parlamentare d’inchiesta. Ecco, quando leggiamo che il commissario Arcuri avrebbe acquistato a peso

d’oro mascherine ffp2 distribuite ai medici, che poi si sono rivelate fasulle perche non filtranti, credo che su quella stagione del Governo Conte una verifica politica a questo punto sia davvero ineludibile. Ricordiamo quando l’allora premier dileggiò in conferenza stampa i giornalisti che provavano a

fare domande sui troppi incarichi affidati ad Arcuri. Ora per quei brutti episodi non basta più chiedere solo scusa.

Così come sul caso mai chiarito, svelato da Giletti su La7, su Palazzo Chigi che avrebbe avvertito Arcuri su presunte indagini apprese attraverso i servizi segreti.

Avevamo detto da subito che la gestione dei vaccini andava affidata all’Esercito. Aver chiamato il generale Figliuolo è stata la scelta giusta da parte del presidente Draghi, così come aver restituito pieno protagonismo alla Protezione Civile.

Purtroppo si è perso troppo tempo, bisognava partire a fine 2020, invece all’inizio di quest’anno si sono persi mesi preziosi.

È stato un grave errore da parte di Conte aver accentrato tutti quei poteri nell’ex commissario Arcuri, che aveva già un ruolo molto impegnativo come la guida di Invitalia.”

Tutto sto marciume dovrà saltare fuori , ne va della credibilità della magistratura andare avanti senza segreti di stato. ultima modifica: da

