Anche grazie alle inchieste di Giletti (CHE NON AMO) si sta scoprendo uno scempio assurdo….

Covid, Renzi:serve commissione inchiesta, capire chi ha sbagliato”Calendarizzare discussione in Senato” Diamo a Giletti un incarico da pubblico ministero, chè ci liberi da questo marciume.Serve una commissione di inchiesta per capire chi ha sbagliato in questo lungo anno sulle mascherine, sui ventilatori Queste inchieste giornalistiche sono giuste e coraggiose. Per fortuna che ancora esistono di questi giornalisti. Ma non si devono elogiare solo quando attaccano personaggi che giornalmente lei attacca. Li deve elogiare anche quando fanno le inchieste sul suo conto. Tanto poi sarà sempre la magistratura che tirerà le somme. Mascherine, ventilatori, tangentisti, ritardi, piani sanitari, furbetti..per non parlare dello spreco di soldi in bonus, lotterie, chiusure sbagliate…e tanti tanti, troppi morti…che chiedono giustizia, chi ha sbagliato paghi per davvero stavolta. Ci sono stati troppi sbagli …questa pandemia non è stata affrontata al meglio …e’ giusto che alla fine si faccia chiarezza …non può finire tutto ” a tarallucci e vino “

“Serve una commissione di inchiesta per capire chi ha sbagliato in questo lungo anno sulle mascherine, sui ventilatori, sugli acquisiti dalla Cina. Da un anno dico che, finita l’emergenza, occorrerà fare chiarezza per rispetto verso le famiglie che hanno sofferto per il Covid. Penso che nelle prossime settimane dovremo calendarizzare in Senato una discussione su questi temi. Ciò che sta emergendo da alcune coraggiose inchieste giornalistiche fa molto riflettere.”