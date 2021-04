La gamba di sinistra di Bettini non preoccupa Letta.Domani la presentazione de le Agorà. Il 29 clou con il “non ferrovecchio” Conte e il neosegretario Pd.

Nel Pd si popolano le piazze, virtuali e simboliche. Sabato alla prossima assemblea nazionale Enrico Letta lancerà le “agorà democratiche”, sei mesi di discussione con i circoli per decidere insieme sui grandi temi. E domani si battezzano – in videoconferenza – “le Agorà”, “piattaforma culturale” o “area politica ampia che ridisegni gli orizzonti della sinistra” o “campo aperto per discutere la ricostruzione della sinistra”. Insomma, al netto delle circonvoluzioni lessicali, la corrente di sinistra Dem che fa capo a Goffredo Bettini, il longevo e potente politico romano che è stato il “padre politico” di Nicola Zingaretti nonché il maggior teorico dell’alleanza Pd-M5S.

Quindi chi vota PD non sa per chi e per che cosa vota! E’ necessario un capo che decida la linea e la squadra e che metta fuori gioco chi vuole marcare le differenze. Meno filosofia e più ordine e chiarezza.

Di nuovo, tutti insieme appassionatamente… che bello! Tutto giusto….in teoria.

Poi in pratica arriva il famoso e micidiale “fuoco amico”, poi chi ha la maggioranza dei consensi lì non ce l’ha là, e allora lì si cerca di far fuori gli “altri”, e là lo stesso e così via.

Tutte cose già viste.

Non parliamo poi di quando incombono elezioni locali, dove tutto fa brodo pur di stare in una coalizione ritenuta, a torto o a ragione, vincente.

E quindi dopo un po’ ricomincia il solito ritornello: bisogna eliminare le correnti.

Cogliendo fior da fiore:” ci saranno Andrea Orlando e Roberto Speranza”: non pianger più, davvero mai ti lasciai…”con disinvolta amnesia del recente passato (…), nel Pd si aggiunge una nuova componente”: aggiungi un posto a tavola…, o meglio: brodo lungo seguitate. “interventi e ospiti, da Elly Schlein a Nicola Fratoianni”: davvero ampio arco costituzionale di partecipanti… ma ci sta qualcuno fra l’una e l’altro? pare che “Bettini abbia respinto con veemenza intenti correntizi”: qui lo dico e qui lo nego…

“Non ce l’abbiamo con Letta (…). Lui fa la sintesi, ma il nostro è un partito plurale”: uomo avvisato…”Dopo trent’anni di egemonia culturale neo-liberista bisogna adeguare la sinistra (…)”: allora non è tutto cominciato dai tempi di Renzi al potere, e chissà dov’era Rossi prima di allora…

“Draghi va sostenuto, sapendo che quando, esaurito il programma lascerà il campo, tornerà lo scontro inevitabile”: Draghi, ricordati che devi morire, insomma: te ne devi annà…”il “rispetto” per Conte non è in alcun modo ostativo al “solido sostegno” a Draghi”: Giuseppi e Mario, state sereni.La Storia non sempre si ripete in farsa, ma qui ci siamo in pieno.

“E qui si approda sul piano squisitamente politico: costruire una gamba forte di sinistra da contrapporre a Base Riformista di Lotti e Guerini, ma anche in grado di offrire un contraltare numerico alla franceschiniana Area Dem.”Potrebbe qualcuno avvisare lor signori che di tutte queste storie tipo wargame non gliene importa niente a nessuno?

Tranne ovviamente a chi ha qualcosa da guadagnare giocando al wargame. No, no, ne parlano, eccome se ne parlano! I problemi reali li sanno bene.

Reali per loro, ovviamente. E poi hanno le loro tifoserie alle quali poco importa di qualsiasi cosa diversa dalle vicende della squadra del cuore o dalle vicende del giocatore preferito.

Stavolta per dire “stai sereno” a Letta non c’è bisogno di Renzi. Ci pensa Bettini, il genio della politica, che non parla per se stesso ma come portavoce di una voglia mai tramontata di risalita del partito all’indietro, molto all’indietro, fino al PCI. Effetto dell’anno del centenario. Di solito, chi si avvicina troppo al passato rischia di restare escluso dal presente. Quanto all’allusione al complotto internazionale che avrebbe fatto fuori Conte, potrebbe essere una buona chiave di lettura per cercar di capire attraverso quale complotto internazionale Conte al potere ci è andato. Aggiungo.Allora non e’ stata la “pazzia” di Renzi a far cadere Conte,bensì un sordido complotto addirittura internazionale.Costoro nascondendosi dietro gli eterni valori della sinistra radicale mirano all’immancabile obiettivo: il controllo del partito senza intralci postdemocristiani.Letta rifletta bene.La parabola di Renzi nel PD dovrebbe insegnare qualcosa.

