Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: “L’Italia faccia il possibile per liberarlo”

La senatrice a vita aveva sospeso le presenza in Aula a causa dell’emergenza sanitaria e si era presentata in via eccezionale a gennaio scorso per votare la fiducia al governo Conte 2. Ora l’annuncio che sarà a Roma in sostegno del provvedimento per lo studente egiziano in carcere da oltre un anno.

Chi ha subito una persecuzione (o chi capisce solo cos’è …) è dalla parte di zaki. Altri discettano di convenienza, utilità, opportunità, patatì patatà … Quando proveranno cosa significa essere perseguitati ingiustamente, piagnucoleranno.D’accordissimo per la cittadinanza italiana a questo ragazzo. Ai subdoli dittatori bisogna far intendere in maniera molto chiara quanto si possa essere solidali con le vittime della loro prepotenza. Grazie ancora una volta a Liliana Segre.A tutti quelli che la criticano, specialmente parlando di soldi, auguro una brutta giornata il tutto accompagnato da un sonoro prrrrr……!

Con certi interventi capisco bene perchè non si possa calendarizzare la legge contro l’omofobia e la violenza. Chiaro che i chi se ne frega, o parlare deigli italiani che stanno morendo di fame,(efemismo) sono interventi che inneggiano al capitano di sventura e alla cozza. Purtroppo vedremo chi voterà contro a questa richiesta, ma come sempre ci saranno ci impavidi quelli del voto ssegreto che voteranno e poi diranno che erano d’accordo, anche se i numeri li smentiranno, e qualli che in nome di quanto letto nei post voteranno contro con orgoglio. Po c’è la via di mezzo i mezzi uomini, quelli che non potranno essere presenti per impegni e così a seconda di come va abbracerranno o meno la vittoria. Esattamente quelli che nell’anticamenra dell’inferno di Dante chiama gli ignavi, che non hanno mai preso una posizione netta perciò pur avendo una condanna non meritano di essere nemmeno all’inferno, ne di qua ne di la. Tra i politici e tra noi ven ne sono tanti. Grazie Senatrice Segre.

Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: "L'Italia faccia il possibile per liberarlo"

