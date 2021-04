“Dovrebbe essere Matteo Renzi a prendere l’iniziativa, perché quest’area non può prescindere dall’uomo più influente, nel bene e nel male, del dibattito politico italiano degli ultimi cinque anni”

Coraggio,determinazione e statura politica : questo è Renzi .Voi ,invece,non siete NIENTE !Avete paura del 2%.Fatevi curare perché SOFFRITE di Renzite.Tanto che visto che non ha credibilità politica che è riuscito a ribaltare un governo. Fatevene una ragione una volta per tutte,a voi del PD invece la dignità è volata via come la vostra nullità politica. Siete lo zimbello dei 5S, vi hanno detto di tutto e vi siete ridotti a fare gli zerbini di quelli che hanno fatto un governo politico con la lega. Il vostro ex segretario un soprammobile inconsistente dalla doppia faccia, o Conte o nulla, poi avanti con Draghi. Sempre e solo sul carro dei vincitori, non avete idee e ma solo la bramosia della poltrona, siete solo dei beneficiato rancorosi senza attributi..

Con un PD che in profonda crisi identitaria e ideologica, nel tentativo di salvarsi, non vede altro che legare il proprio destino al Conte-faro-del-progressismo, urge, come unica via per battere le destre populiste, la nascita di una formazione di centro liberaldemocratica. È del resto insensato che formazioni politiche con stesse idee di futuro, stesse strategie di sviluppo, siano frammentate. Renzi con la sua professionalità e la sua grinta da vero Politico faccia da catalizzatore del processo di unificazione. Faccia la mossa

PS:Sig.ri e Sig.re, dovreste imparare a non rispondere a detrattori e troll idioti che infestano la pagina e magari sono anche prezzolati per farlo, solo per avere visibilità. Se rispondete a questi inutili individui non fate altro che rendere visibile il loro commento. Se non rispondete, visto anche l’inutilità e l’ignoranza di chi commenta, resterà in fondo nel dimenticatoio al massimo cliccate sulla risata che è il massimo che possono ricevere. Rispondete solo a chi ha argomentazioni. Solo un consiglio

PS ai trollini che rispondono a questo commento saranno cancellati. È la dura possibilità di FB

