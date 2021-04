Vaccinare il più possibile, a partire da anziani e fragili. Il commissario Figliuolo stabilisce le priorità del piano vaccinale per evitare i mori e eliminare il COVIS . Sono i gionalai terroristi che mettono parure nella popolazione, debole mentalmente,notizie non veritiera serve un cambio di passo. NEL INFORMAZIONE ,BASTA PAURE BASTA ESAGERAZIONI, SI MUORE DI PIU BEVVENDO UNA BIRRA IN PIU CHE FARE UN VACINO, LO VOGLIAMO CAPIRE ,O CI FASCIAMO LA TESTA PERCHE DANNO NOTIZIA DI 4 CHE SONO MORTI DI TROMBOSI E NON SI SA IL PERCHE.HAAA! A FATTO IL VACINO ANTI COVIS ,MA NON SI SA IL PERCHE PER QUALI CAUSE.IN PANDEMIA E FACILE METTERE DUBBI E PAURE,E QUESTI GIORNALAI E QUELLO CHE FANNO, PER VENDERE, UN GIORNALE IN PIU. GENTE RICORDATEVI CHE SI MUORE DI PIU FACCENDO UNA SEMPLICE PESSEGGIATA. NON FATEVI CONDIZIONARE DA QUESTI FARABUTTI. #cambiodipasso SE SIETE IN GRADO DI ANALIZZARE E RAGIONARE.

SCRIVONO! Aifa: segnalazioni gravi da 7% del totale dei vaccin#Figliuati, 11 trombosi per AstraZeneca. Fatti quasi 14 milioni di vaccini. L’Agenzia del farmaco registra 36 eventi gravi ogni 100mila somministrazioni

Ma si rendono conto questi signori di quello che scrivono … “tra le quasi 14 milioni di somministrazioni, l’Aifa registra il 7% di segnalazioni gravi” … 7% di SEGNALAZIONI GRAVI su 14 MLN di vaccinazioni? La un bimbo o bimba che, in quarta elementare, sta iniziando a cimentarsi con le percentuali, riderebbe a crepapelle!

Questo e! terrorismo giornalistico! per fortuna che da quando è cambiata proprietà e direzione, con i giornalisti pronti ad uniformarsi al nuovo vento, in tanti non vi leggiamo più!!!

Ed oggi ho avuto -ancora una volta- la conferma positiva della mia scelta!!!

