Puoi avere successo anche se pettini le bambole oppure smacchi il giaguaro.Ma se cerchi di fare il bene del popolo sei fuori posto,e cercano di annentiarti.

Essere senatore della repubblica ed avere la fedina penale pulita non basta, così come non basta dimettersi da tutte le cariche e dagli stipendi dopo una sconfitta.

I guai iniziano se da segretario del più grande partito italiano decidi di fare pulizia nelle stanze del potere, anche se ti fanno raggiungere consensi popolari mai avuti prima, ma soprattutto, quando da presidente del consiglio porti all’insù tutti i marker economici e sociali.

Se poi ti permetti di evitate i pieni poteri ad un ignorante energumeno mandando al governo quel vecchio partito traditore… che voleva sconsideratamente “elezioni”, sei proprio di “coccio” !

Sai che è stato inutile gridare nella stanza del partito moribondo, sai che in quella stanza c’erano, e ci sono ancora quelli che ti vogliono morto…e ti perseguitano anche se sei uscito fondando un altro partito.

Aver rimarcato con veemenza gli errori del Conte uno e del Conte Due, ed essere l’artefice del cambiamento riportando la competenza e la saggezza al governo, non ha sortito i risultati personali sperati. “Invidia”

Sei, e resterai sempre quello che si è comprato la casa, figlio di uno che lavorava in banca e che da lezioni di politica all’estero.

E non basta aver scoperto i “gomblotti” di magistratura e servizi segreti nei tuoi confronti, resti presuntuoso e infedele.. perché avevi promesso di ritirarti, non piaci nemmeno se vai a messa ogni domenica con la famiglia.

Sei arrogante se rispondi a tono e con competenza ai tuoi diffamatori..

Insomma! Oggi puoi aver successo se ruby… evadi e diffami, oppure se ti accontenti di fare da spettatore alla tragedia.

Quello che mi colpisce è che nessuno vuole studiare questo fenomeno, che è oggettivo ancor prima che soggettivo.

Il sistema Italia fradicia, clientelare , lobbysta , corporativa si difende dalle idee di cambiamento ,di trasparenza e soprattutto del rispetto dei ruoli delle singole istituzioni.Quando un popolo, antico e geniale come il nostro, non ha memoria delle straordinarie cose che e’ riuscito a fare, vuol dire che siamo un popolo di inguaribili masochisti e autolesionisti. I POTERI FORTI pseudo mafiosi vogliono tenere l’Italia nella palude per gestire il potere economico al limite della legalità. Tutti gli uomini di Stato e i politici che hanno proposto e tentato riforme legislative progressiste sono stati isolati, diffamato, eliminati fisicamente. La stampa è l’informazione pagata e orientata per portare al governo persone mediocri facili da manipolare. Renzi è stato ed è un politico preparato e coraggioso, tutti lo sanno ma hanno paura. Posto questa realta con sgomento e tanta tristezza purtroppo di una verità cruda oggettiva e reale che conoscevo già. Invidia Odio? poteri forti ho demenza senile di un popolo che si è distrutto nel suo evolversi nel nulla. e che segue di volta in volta il Pifferaio Magico di turno.

Puoi avere successo anche se pettini le bambole oppure smacchi il giaguaro.Ma se cerchi di fare il bene del popolo sei fuori posto,e cercano di annentiarti.

