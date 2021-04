Sugli indefessi complottisti antiRenzi e anti ITALIA VIVA.

C’è un tizio, un mitomane, uno che manda un messaggio a Maria Elena Boschi (ma avrebbe potuto mandarlo a chiunque, e chissà se non l’ha anche fatto) scrivendole che se caccia Conte sposta un milione di voti a Italia Viva. Un milione di voti. Che se si fanno quattro conti un milione di voti sono una forza del 3% alle elezioni. Mica noccioline!

Si accendono i riflettori su di lui, lo “scoop” diventa vero, virale, è la prova provata che i complottisti sapevano già: Conte è stato fatto fuori da un mix di interessi oscuri, da lobby di banchieri e massoni, con la complicità, naturalmente, di Italia Viva.

Nessuno che si pone il problema che siamo di fronte alla più clamorosa fesseria mai andata in onda in una rete del servizio pubblico. Tralascio il giornale di Travaglio perché ormai è scientificamente provato che tutto ciò che finisce in prima pagina verrà dopo un po’ di tempo catalogato come “rettifica” in un trafiletto a margine dell’ultima pagina.

Bene, la vicenda è talmente surreale che, solo per gli amanti dei numeri, mi corre l’obbligo di avvertirvi che il mitomane in questione si candidò appena due anni fa alle elezioni europee. Sapete quanto prese la sua lista? Lo 0,3% e non un milione di voti, e quindi il 3%. E lui che avrebbe potuto spostare milioni di voti a Italia Viva per quei “gomblotti” che ossessionano Travaglio, sapete quanti voti racimolò?

Solo 57. Lui, il Gelli-boys, l’uomo da un milione di voti. Cinquantasette voti, sicuramente di gran lunga inferiori ai messaggi deliranti che avrà spedito a tutto l’arco costituzionale. Tutti senza risposta. Anzi no. Perché a rispondergli fino ad oggi sono stati solo il Fatto Quotidiano e Report, per l’ennesima palata di fango contro Italia Viva.

Una vergogna senza fine.

