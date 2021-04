VISIONI, AFFABULAZIONI, GIOCHI DI PRESTIGIO. Serve risponde all’ideologo romano: “Ma quale macchinazione, Conte cadde perché non aveva la maggioranza”. Base riformista non ci sta. E Renzi: è la politica, altro che interessi internazionali.Mi chiedo chi credono di essere han sfasciato tutto son quattro gatti l’ignoranza regna sovrana dove credono di andare? sognano il ritorno al potere per intrallazzare e continuare a fare i loro affari ma gli italiano non sono scemi quel che mi preoccupa e più loro tramano a sinistra ma estrema più avanzano i fascisti della meloni!!

La scelta di avvicinamento di Bettini a Conte è il modo più spettacolare che gli restava per uscire teatralmente di scena.

Sbaglia chi crede che sia l’inizio di qualcosa. Credo, invece, che sia la fine per annichilimento della sua vicenda politica.

La sua prospettiva? Chiamare a raccolta un po’ di vecchie glorie, non rassegnate a cuocere nel bollito, per condividere la sorte di Conte con quello che l’ex PdC riuscirà a raggranellare di un Movimento allo sfascio.

Una variabile visionaria della linea Letta traballante e incerta, che dovrebbe suonare come un allarme alle orecchie dello stesso segretario. O di qua, o di là, dice Bettini anche a lui.

Ma scegliere non è un verbo del vocabolario di Letta. Come molti leader minori lui preferisce farsi scegliere, non solo dalle persone, ma anche dagli avvenimenti che lascia lo precedano per poi regolarsi. Magari al ribasso. Guardate Roma.

Da un lato Letta spinge Conte a togliere di mezzo Raggi per concordare una candidatura unica, dall’altro non sembra credere neanche lui che l’avvocato riesca a destreggiarsi con successo nelle pastoie politiche e legali del M5S. Si sa i contratti non sono il suo forte.

Se pure fosse che cosa gli porterebbe in dote un Movimento reduce da cinque anni di fallimenti e ridotto in pezzi? I racconti di Bettini sul complotto internazionale? Una carta di credito per entrare nel mondo dei terrapiattisti e delle scie chimiche. Valli a raccontare a Tor Bella Monaca o all’Infernetto.

Quasi quasi varrebbe la pena di vedere l’effetto che fa.

Pensateci. Tre candidati, quello della destra, quello del PD e dei resti del M5S, e Calenda.

Il più insidioso tra i primi due è quello della destra. Quello, chiunque sia, di PD e residui sarebbe il meno difendibile, difficile che non apparisse come la sommatoria degli errori nuovi e vecchi. Insieme per il potere, guardando più a Palazzo Chigi che a Roma.

Calenda avrebbe una carta forte da giocare “rovesciando il tavolo” di entrambi rivolgendosi alla città, con le alleanze sociali e politiche giuste, fattive, capaci, limpide. Per rimettere in movimento questa città ferma da tredici anni.

Che Raggi resti o sia ritirata è solo questione di un cambio tattico nella conduzione della battaglia per l’alternativa in Campidoglio, che nelle linee strategiche resterebbe la stessa nell’uno o nell’altro caso..

Umberto Mosso

VISIONI, AFFABULAZIONI, GIOCHI DI PRESTIGIO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo