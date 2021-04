Matteo Renzi, per tantissimi, è proprio uno stronzo, perché fa cose che lui ritiene giuste, ma vanno a ledere interessi particolari, destabilizzando uno status quo che piace, nel quale ci crogioliamo. Passa così dal 40% al 4%. E non lo votarono. Ed è il motivo per il quale io ho iniziato a votarlo, prima nel PD e adesso in Italia Viva. Mi ha fottuto anche con la fatturazione elettronica, questo stronzo, ma io lo voterò; perché è un politico, Matteo Renzi, non un burocrate di partito che si nasconde dietro una bandiera la quale si nasconde dietro un’ideologia la quale si nasconde dietro una idea la quale si nasconde dietro un interesse particolare e tutti si nascondono dietro un mare di muffa. Ma proprio Muffa !!.

Per me è uno dei migliori politici del nostro Parlamento. Alle volte un po’ ingenuo perché è un fiducioso del prossimo…ma quanto cuore e intelligenza. Ma i grandi sono tutti un po’ ingenui,non hanno presente,fino in fondo,l’ignoranza e la cattiveria che c’è in giro..aver fiducia negli altri…. Penso sia normale…. Poi ognuno fa’ la sua considerazione…. Cmq… Negli ultimi 20 anni è stato ed è un Politico di rottura… Ha provato è prova ha fare le riforme… Solo che è solo…. Nessuno vuole cambiare niente…. Avanti tutta con Italia Viva…..Renzi è un politico diverso dagli altri. É un fuoriclasse .Ha capacità innate, la madre natura lo ha dotato di tutto questo. Questa è la verità , piaccia o no.Renzi non è omologato tra i politici imperanti: è fuori dal loro giro e da fastidio. Per questo lo avversano sperando di azzerarlo. Vedi i sondaggi mirati a questo obiettivo

