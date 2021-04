IN QUESTA SITTUAZIONE! Viva l’Italia maleducata,dire la verita non e mai maleducazione. pieno sostegno al premier Mario Draghi.

Già in altre occasioni avevo descritto la nullità umana e la ripropongo per questo misero escremento .W Italia Viva .Correrà in suo aiuto il prode Salvini ,come mai ancora non si è pronunciato?

In questa dichiarazione scomposta di Erdogan contro il nostro Paese, contro il nostro Presidente del Consiglio mi colpisce, ma non sono per nulla stupito, una parola soprattutto: “maleducazione”.

Sono state circa 300 le donne uccise in Turchia nel 2020, e altre 171 sono morte in circostanze sospette e se fino a qualche mese fa gli uomini che picchiavano le loro mogli smettevano appena prima di ucciderle per timore delle conseguenze, adesso non hanno più ragione di fermarsi.

Vogliamo ricordargli anche, i massacri in Kurdistan?Uccise molte partigiane donne; avevano combattuto contro l’Isis.Grazie, Draghi per difendere la Libertà e la Democrazia!

Tutti i Dittatori, nella Storia, prima o poi; vengono cacciati dal loro stesso Popolo!!!

Se non cambiano! Ma cambiano?

Il turco prima di parlare di Draghi dovrebbe pensare a cosa è democrazia e cosa è dittatura…. e meditare …!!!!! dopodiché potrebbe anche stare zitto… visto che ha torto…!!!! Erdogan è come la merda più la razzoli più puzza. Un dittatore a tutto tondo, che continua a perseguitare chi non la pensa come lui, in primis il popolo Curdo