L’Italia è tornata, scusate il ritardo!

“Il nuovo primo ministro italiano, forte delle sue relazioni europee, delle capacità di navigare nelle istituzioni europee e della sua reputazione quasi messianica, sta lavorando per rendere l’Italia un attore importante nel Vecchio Continente, come non lo era da decenni”

Inizia con queste parole l’articolo del New York Times dal titolo eloquente, “Come Mario Draghi ha reso l’Italia un importante attore in Europa”, dedicato appunto al nostro Paese e al premier.

Lottando per affidare il destino dell’Italia alla competenza e al prestigio di Draghi, Renzi non ha pensato al consenso, ha solo fatto la cosa giusta, ciò che distingue la Politica dal populismo.

Solo che la stampa Italiana non spiega e non mette risalto a quello che fa Draghi infatti sembra che non stia facendo nulla…o non è spiegato bene ne enfatizzato.

Ma anche senza di voi,il Presidente Draghi con la sua autorevolezza e sobrietà contribuirà a ridare all’Italia quella dignità e quelle opportunità che da troppi anni ha perso nei confronti delle altre nazioni.Spero che tutta la classe politica, da destra a sinistra, impari la lezione e cambi direzione.Una classe politica inadeguata, impreparata, pettegola e non all’altezza di una grande Nazione che è l’Italia.