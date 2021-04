Secondo una stima Eurostat, trascorreranno 135 anni prima di raggiungere la piena parità di genere in Italia.

Non possiamo aspettare, dobbiamo correre, correre, correre.

Oggi il nostro Paese è al 63esimo posto su 153 nelle classifiche relative al divario di genere. Una donna su due non lavora, e quelle che lavorano guadagnano in media il 9% in meno dei colleghi uomini. Dati drammatici, aggravati dalla crisi pandemica che ha inequivocabilmente colpito di più le donne, in termini di perdita di posti di lavoro, che per l’incidenza del covid in quei settori dove l’occupazione femminile è più alta, per le ricadute delle chiusure sull’equilibrio fra lavoro e cura familiare. Così, il divario si amplia e l’obiettivo della parità è sempre più lontano.

In questa emergenza, il Recovery rappresenta un’occasione straordinaria per l’occupazione femminile e il diritto delle donne al lavoro. Ad esso si aggiunge la strategia messa in campo dal Family Act, una tastiera ampia e flessibile di strumenti capaci di rispondere pienamente ai bisogni delle donne e al diritto alla conciliazione vita-lavoro. Piena occupazione, sostegno familiare, incentivi al lavoro femminile sono irrinunciabili.

La piena inclusione delle donne nel mondo del lavoro va di pari passo con la creazione di una società più inclusiva e giusta e di un nuovo welfare. No, non possiamo aspettare e mai come in questo caso bruciare le tappe è una priorità assoluta per il Paese.

Si è visto durante questa pandemia il perché. Dov’è il welfare? Le famiglie sono lasciate a loro stesse. Un Paese dove da sempre l’uomo porta a casa i soldi e la donna gestisce la famiglia non diventa “nordico” a colpi di quote rosa. Ci vogliono strutture in grado di assistere la famiglia quando non ci sono le lezioni, ad esempio.

Non possiamo aspettare, dobbiamo correre, correre, correre. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo