E’ una battaglia giusta quella che RENZIe sta facendo. La porti avanti con forza e coerenza..

Ombre e veleni dietro l’inchiesta su Giovanna Boda: invidie, ipotesi e sospetti.

Quello che è accaduto a Giovanna Boda, la dirigente Miur indagata che dopo un volo dal secondo piano lotta tra la vita e la morte, «è molto più che un atto scellerato», ci mette in guardia dagli uffici del terzo piano del Ministero uno dei suoi più stretti collaboratori. È l’atto deliberato che mette inusitatamente in luce, per la gravità del gesto drammatico e inatteso con cui è culminato, un sistema. Un sottofondo che forse nessuno voleva smuovere. Ma che adesso si è smosso e rivela rapporti, relazioni e interessi contrastanti.

Poi la chiamata a Roma, al ministero della Giustizia, ai tempi del Guardasigilli Paola Severino dove tiene i rapporti con il Csm. Infine l’Onu a Vienna. E Testa è arrivato a Chieti, negli stessi anni in cui a Roma Giovanna Boda veniva prestata dal Miur alla Presidenza del Consiglio. Con Renzi, o meglio con Maria Elena Boschi. Tanto che qualcuno attribuisce a quel passaggio la fonte delle inimicizie cresciute negli ultimi tempi. «Al Miur era dirigente di prima fascia, è andata alle Pari Opportunità con Boschi, diventando Capo dipartimento», ci dettagliano dagli uffici di viale Trastevere. E ha iniziato a essere più che invidiata, invisa inconfessabilmente a molti. Ieri a lei ha dedicato un pensiero Matteo Renzi: «Un Paese civile oggi si farebbe delle domande: come si può permettere che la gogna mediatica stritoli la vita delle persone, indipendentemente dall’accertamento della verità che come sappiamo è sempre lungo e complicato? Non ho letto nessuna riflessione su questo tema, in questi giorni, e me ne dolgo».

Anche Maria Elena Boschi ha reso noto su Facebook il suo dolore: «Quello che è successo è assurdo, violento, ingiusto. Il cuore e la mente sono a fianco di Giovanna». Che al momento di lanciarsi giù dalla finestra era nello studio legale di Paola Severino, cui era legata e che aveva collaborato a lungo con suo marito. Quali intrecci stavano cercando di ricostruire quando Giovanna Boda ha deciso all’improvviso di tentare di togliersi la vita? Forse è da lì che si può ripartire per capire meglio chi tira i fili.

Ed ecco.Un utilizzo del nostro giornalismo che ha travalicato lo sciacallaggio. La signora è stata messa alla gogna prima ancora che le fosse notificato avviso per persona informata dei fatti.La signora ha anche una bimba di 3 anni.Non la conosco. Non so che colore politico abbia, ma una persona è innocente fino a condanna. Siamo in Italia e questo lo sapiamo già. Ti massacrano prima che sei giudicato dal tribunale. Un popolo che vuole la caduta da uno o l’altro. Un popolo che godono nella sofferenza degli altri. Viviamo in costante odio e invidia del altra.

LA DENUNCIA DI RENZI.Una brillante dirigente dello Stato ha cercato di suicidarsi, dopo le anticipazioni casualmente pubblicate da un quotidiano su una indagine che la riguardava. Non mi interessa il merito della questione su cui dovranno decidere i giudici (suona peraltro strano che si parli di una presunta corruzione per 600mila €, a fronte di presunti favori per meno di 80mila €: sarebbe, nel caso, la corruzione più assurda del mondo). Quello che è certo è che quella dirigente è una delle più stimate e appassionate dirigenti della Pubblica Istruzione e che non tutti riescono a vivere l’attacco mediatico con tranquillità perché non è facile mantenere la calma quando ti senti schiacciato. Un Paese civile oggi si farebbe delle domande: come si può permettere che la gogna mediatica stritoli la vita delle persone, indipendentemente dall’accertamento della verità che come sappiamo è sempre lungo e complicato? Non ho letto nessuna riflessione su questo tema, in questi giorni, e me ne dolgo. Da parte mia, una preghiera e un pensiero costante per questa giovane dirigente e per la sua famiglia, a cominciare dalla sua mamma, insieme a tutti quelli che stanno facendo il tifo perché si salvi..

PS: Indipendentemente da come la si possa pensare politicamente questa riflessione è più che giusta. Siamo in uno stato di diritto in cui vale il principio della presunzione di innocenza e non di colpevolezza che molto spesso è adoperato dai giornali. E per queato! Sono perfettamente d’accordo.. l’Italia è ormai un paese dove dei populisti IMBROGLIONI sia grulli che DESTRI mentre VIOLANO PER PRIMI le leggi e le regole..come molti loro elettori…hanno scatenato sui social ma anche su giornali e TV riferibili a POCHI PADRONI..un ORRENDO GIUSTIZIALISMO dove la condanna PRECEDE la verità e l’informazione corretta..FORTI ribadisco DI UN SISTEMA DELL’INFORMAZIONE..TV E GIORNALI.. PADRONALE di PARTE e di una OCCUPAZIONE del WEB con CENTINAIA di SITI MONNEZZA che rilanciano le BUFALE e le CALUNNIE inventate contro i NEMICI DEI LORO AFFARI..Mentre con lo stesso sistema SI ATTRIBUISCONO MERITI MAI AVUTI o ATTRIBUIBILI AD ALTRI.

