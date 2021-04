Sanità 2030: le nuove frontiere della ricerca scientifica – con Renzi, Parente e Noja

Matteo Renzi, Annamaria Parente e Lisa Noja con #sanità2030.

Oggi più che mai è necessario investire sulla sanità. Il piano di Italia Viva #sanità2030 segna la vera svolta su questi temi. Come già accaduto per infrastrutture e Family act – ma anche su Industria 4.0 o Unioni civili – prima ci ridono dietro, poi ci danno ragione. Servono 30 miliardi subito sulla sanità, ci sono milioni di malati con altre patologie che stanno soffrendo i problemi di un sistema sanitario che è fisiologicamente ingolfato. Con Annamaria Parente e Lisa Noja daremo vita a un evento di presentazione de La Primavera delle Idee. Vi aspettiamo!

Una bella idea…la primavera delle idee. Mi sembra un modo importante di partecipazione per la base di IV e non solo.Grazie per questa iniziativa. Come sempre solo Italia Viva anticipa e risolve i problemi degli italiani. Fiero farne parte.Concordo completamente su quello che volete fare come linea di prevenzione. Investire è la formula.Ci sarà sicuramente qualcuno che criticherà Matteo anche in questo. Grazie Renzi , grazie IV e un grazie ai medici.

Un progetto virtuoso. Grazie ai medici presenti. Grazie a Italia Viva. Realizza un sogno: guardare al futuro.Si potrebbe pensare di unificare l’Europa nella politica sanitaria.Ma la sanità deve essere unica per tutte le regioni

Digitalizzazione in sanità vuol dire mettere in contatto tutti gli operatori sanitari, medici di base e medici ospedalieri per esempio. Attraverso il tesserino sanitario digitale la storia medica di ognuno di noi dovrebbe essere a disposizione in qualunque momento perché si conosca la nostra terapia medica, le operazioni chirurgiche subite, le patologie di cui soffriamo, le allergie, le intolleranze, le patologie oncologiche e le terapie svolte per contrastare, ecc.

Solo con la ricerca applicata ad ogni azione è possibile garantire la salute e lo sviluppo del nostro futuro dove le integrazioni fra uomo, ambiente , lavoro sono interconnesse e ciò comporta un piano di finanziamento finalizzato a tali obiettivi.

W Italia Viva .

