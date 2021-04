A ottobre scatterà la fase 2: non sprechiamo la figura istituzionale più importante d’Europa

Letta e Salvini cosa intendono farsene di Draghi?

DRAGHI! Attualmente il Migliore vive della rendita costituita dalla sua autorevolezza e competenza, ma prova anche in prima persona cosa significhi governare l’Italia, una impresa ben diversa dal guardare la realta’ dalle sale ovattate della BCE. Sette anni al Colle o altri due al governo? O forse pensa che “adda passa’ a nuttata” e poi se ne tornera’ ai piani alti del pianeta con o senza il “permesso” di Letta e Salvini!

Quello che farà la politica con Draghi è piuttosto facile da prevedere: lo lasceranno tranquillo a fare ciò che loro non sanno fare, cioè salvarci dal baratro dove stavamo cadendo, per concentrarsi sull’unica loro abilità, cioè competere per il potere confondendo la cittadinanza. E qui! Mi permetto una precisazione.Ramentate il:Viaggio a Tripoli, attacco ad Erdogan e avvertimento ai russi sono tre cose che Draghi ha fatto e che dipendevano in buona parte (anche se non certo del tutto) da lui.

Per quel che riguarda, invece, la logica di bilancio europea non ha “prevenuto” nulla.

Ha invece nuovamente manifestato un orientamento comunque del tutto obbligato per qualsiasi governo italiano così come per altri che si trovino in similari condizioni finanziarie.

Questo orientamento, tra l’altro condiviso da diversi soggetti non solo nei paesi in maggiore difficoltà, potrebbe alla fine essere forse ma solo forse, condiviso ovunque in misura sufficiente per trasformarsi in concrete, stabili e formali decisioni.Al momento non si tratta quindi di una prevenzione ma di un auspicio.

Poi ci sarà una grande nauseante campagna elettorale: amministrative, presidenziali, politiche. Così mentre Draghi lavora in silenzio, loro possono strillare e insultarsi al mercato delle vacche, cioè gli elettori.

E il centrodestra attuale (che probabilmente vincerà le prossime elzioni) è composto da leader talmente incapaci e inadatti che sarebbero davvero pronti a pensionare Draghi per poter andare loro a palazzo Chigi. E non voglio neanche immaginare il buco nero (in tutti i sensi) in cui piomberemmo se davvero, dopo pochi mesi di serietà, capacità e rispetto internazionale, ci ritrovassimo con un Salvini o una Meloni al governo. C’è da aver paura, questa gente sarebbe disposta a distruggere il Paese pur di soddisfare le loro infantili ambizioni di comando: non sono abbastanza intelligenti per capire di doversi fare da parte nell’interesse dell’Italia.

Non ho troppa stima di Conte e Letta come leader non lo giudico perché ancora non so come operi davvero.Ma sembra molle. Però so cosa sono Lega e Fdi, e mi fanno paura. Molta di più degli ebeti a 5 stelle, che in fondo basta una poltrona a tenerli buoni.

SI: Questo paese (piccolo) storicamente da più di 1000 anni a questa parte vive di confliettualità inerna masimma, primo comdandamento Franza o Spagna purchè sè magna, e qui si riferisce non solo al popolo ma anche alle elites, basta vedere Letta in felpa! questo paese è capace di emarginare Leonardo figuriamoci Draghi, lo mastica e lo risputa perchè non allineato a uno o l’altro e fa ombra all’uno e all’altro e sotto il paese ci siamo noi che dovremmo decidere, ma in base a cosa decidiamo? ai dati di fatto o ai fatti in base all’interesse politico e fede politica o faziosità politica?

Non credo che Draghi voglia sopportare la modestissima e inaffidabile classe politica per SETTE ANNI! Un economista razionale e di elevata cultura mi sembra incompatibile con i nostri rappresentanti politici. Cosa succederà? Edoardo nella sua celebre commedia disse: ” a da passà a nottata”! Spero di averla scritta in modo esatto. La frase per il nostro dramma è: ” dobbiamo arrivare con Draghi fino al semestre bianco”. Ma Salvini e la Meloni hanno capito e ora hanno il problema di eliminare, in modo indiretto o non compromettente il governo Draghi prima che sia troppo tardi per la loro sopravvivenza politica. Se ci riescono il fallimento è sicuro e il recovery fund diventerà un sogno di mezza estate che affoga in una carneficina pandemica da guerra mondiale.Sinceramente temo che non si fermeranno e il disastro sarà inevitable.

Intanto va supportato fino al 2023 (dunque niente quirinale per draghi)… poi, se l’esperienza sarà positiva, un polo centrista potrebbe sostenere la prosecuzione della sua esperienza a pazzo chigi. Anzi l’obiettivo della prosecuzione di quella esperienza (senza arruolare draghi come esponente di partito) potrebbe essere il collante di quel gruppo eterogeneo, ricco di prime donne.Ma questo attiene ad un lontano futuro. Per ora concentriamoci sul lasso di tempo da qui all’elezione del pdr.

