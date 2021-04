Quanto accaduto è di un’assurdità spaventosa e inaccettabile! Chi ha ordinato quella perquisizione? Sulla base di cosa? Se, come fin d’ora sembrerebbe evidente, l’indagine fosse infondata qualcuno dovrà pagare, e molto caro, per tutto ciò che ha causato!

In Italia sono milioni i cittadini che vengono indagati, l’indagine non è una condanna…e nella maggior parte dei casi questa finisce con una archiviazione per infondatezza ! Chi usa certi strumenti giuridici per incolpare sulla carta stampata chi colpevole ancora non lo è…ha una grande responsabilita’ morale ed etica ! Quando finirà questo modo indegno di gestire l’informazione? Da qualche anno sono nati una marea di giornalisti o pseudo tali. Non sono più informazioni di cui è stata verificata l’attendibilità prima di divulgarla, si è invece proceduto a scrivere gossip che, come tutte le riviste di quel genere, sviluppa intorno ai “vip” solo false notizie.

Mi dispiace molto per questa donna che non ha retto alla vergogna per essere stata sbattuta in prima pagina . Speriamo che riesce a riprendersi soprattutto per la bambina .

SI.Sono in un momento di particolare inquietudine, confidando nel sostegno che sempre mi dimostrate. È la prima volta che vi rivolgo una richiesta simile ma, in queste ore, è necessario pregare e stringerci tutti intorno alla dott.ssa Giovanna Boda e alla sua famiglia.

Negli anni ho imparato che la saggezza sospende sempre il giudizio e si accosta con rispetto alle vite degli altri, quasi andando in punta di piedi.

Carissima Giovanna, coraggio, combatti perché devi scrivere ancora tante pagine: la tua famiglia ha bisogno di te, proprio come l’intera nazione che tu hai servito attraverso il tuo lavoro per tutta la scuola italiana. Le onorificenze di cui sei stata insignita testimoniano il tuo impegno, la tua serietà, la tua passione

Coraggio, nessuno è solo, tu non sei sola: ti vogliamo bene e facciamo il tifo per te.

Chi è Giovanna Boda (da Wikipedia)

Onorificenze

– Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

– Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

– Nel 2016 e nel 2018 riceve il Premio Nazionale Paolo Borsellino, rivolto alle personalità italiane che si sono distinte per impegno, coerenza e coraggio nell’azione sociale e politica, in particolare nella difesa e promozione di valori quali democrazia, legalità e libertà. Nel 2016 per impegno sociale e civile, nel 2018 per la cultura.

