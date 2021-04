Salvini a giudizio, solidale solo la destra

Vuoi vedere che alla fine sarà la Open Arms che avrà salvato 60 milioni di Italiani dal Baciasalami ? e non viceversa come sostiene Lui

Salvini potrà essere assolto o condannato, deciderà il tribunale competente. ma occorre ricordare che è stato il M5S, assieme al PD, ad abbandonare Salvini nelle mani dei giudici, mentre era palese che quella di Salvini era una decisione che rifletteva la linea politica della maggioranza di allora. il M5S ha cambiato bandiera e il PD ha colto la palla al balzo per tentare di liberarsi di un avversario scomodo. ma la sinistra dovrebbe smetterla di pensare che gli avversari si battano nelle aule di giustizia e cominciare a ingegnarsi per sconfiggerli alle urne, dove non vince dal 2006, dai tempi di Prodi. le battaglie contro gli avversari politici si vincono con le idee e i progetti, non sperando che una sentenza e la legge Severino li spazzino via.

Ma sinceramente la vicenda non mi interessa, abbiamo altri problemi adesso a cui pensare. Il principale resta sempre il Covid e le sue varianti sempre più aggressive.Come la nuova variante che si è sviluppata in italia, precisamente in Padania. Per fortuna colpisce solo i mononeuronali con il Q.I. inferiore alle galline. Ha come principale effetto collaterale quello che ogni volta che indagano, arrestano, beccano a rubare o rinviano a giudizio un leghista loro cominciano ad urlare come scimmie. “PALAMARA, PALAMARA, PALAMARA” comunque si è fatto processare per aver infranto un trattato firmato da lui …..non ho parole ….per quanto e id.. ta,adesso si farà spiegare dal Caimano, come evitare di presentarsi dai giudici. Gli stanno già preparando una stanza al S. Raffaele, per non andare in tribunale.

Di sicuro quello che oggi ha macchiato di marrone le mutande (verdi) è il vostro caro Capitone. Il suocero Verdini gli avrà spiegato che non è bello vivere in gattabuia. Comunque si sta portando avanti con il lavoro…. ripristinando il vitalizio a Formigoni, del Turco e ladroni vari. Non sià mai che in futuro ne abbia bisogno anche Lui.

PS:Questo signore (!!) fa parte di chi si ritiene al di sopra della legge, di quelli che vorrebbero scegliersi i giudici, di quelli che le regole valgono solo per gli altri, di quelli che plaudono alla magistratura quando condanna un povero cristo che ruba una mela al supermercato, di quelli che nella loro vita non hanno fatto altro che politica, di quelli che sono costati e costano un mucchio di soldi alle nostre tasche, di quelli a cui si dovrebbe chiedere conto dei danni procurati all,immagine e agli interessi dell’,Italia in Europa e nel mondo, di quelli che fino a non molto tempo fa vomitavano insulti e contumelie sui meridionali e sull,Italia. In una parola, di quelli che non conoscono il senso della vergogna.

Quando hai a che fare con una persona che si crede superiore agli altri e ne è fermamente convinta, ridici sopra e assecondala perché non è bello rovinare i sogni di un idiota. (Totò)

Salvini a giudizio, solidale solo la destra ultima modifica: da

