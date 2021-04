La nomina dei 29 Commissari per sbloccare 57 opere pubbliche annunciate ieri è solo il primo passo della messa in pratica del Piano #ItaliaShock di Italia aViv, la dimostrazione che avevamo ragione a insistere sulla necessità di mettere a valore, nel più breve tempo possibile, risorse già pienamente disponibili e paralizzate, sbloccando con procedure semplificate investimenti già decisi e mettendo in campo occupazione per migliaia di posti di lavoro.

Ora è importante proseguire, anche alla luce delle connessioni e delle sinergie che possono e devono essere messe in campo, tra sblocco delle opere pubbliche già cantierabili e strategia del Pnrr.

Ci si metta subito al lavoro per un nuovo Dpcm che individui altre opere pubbliche da sbloccare, con progetti immediatamente cantierabili e risorse già disponibili, con la nomina di altri commissari, fra i quali ci auguriamo possa essere garantita un’adeguata presenza femminile.

È evidente che la strada della ripresa italiana potrà essere imboccata soltanto con un vigoroso piano di rilancio delle opere pubbliche e dei cantieri di quelle grandi imprese pubbliche e private che hanno bloccati da anni programmi di investimento importanti su scala nazionale. Non fermiamoci, andiamo avanti.

Ancora una volta siamo certi di aver fatto la scelta giusta. Orgogliosi, con Italia Viva, di aver contribuito a porre un tassello concreto per costruire l’Italia del futuro e della fiducia.

Teresa Bellanova

