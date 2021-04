Draghi, un anno e mezzo per salvare la nostra ripresa dall’Europa

La ripresa dell’Italia potrebbe anche essere superiore al 5% quest’anno. Ma il Governo dovrà spingere anche sull’Europa per riuscirci.

Comincia a delinearsi lo scenario di ripresa. Chi scrive stima che nei mesi di maggio, giugno e luglio sarà molto differenziata per settori. Per esempio, la ristorazione all’aperto andrà subito in boom, le prenotazioni alberghiere abbastanza bene così come gli esercizi commerciali, i trasporti benino, spettacoli e frequentazioni al chiuso avranno un ritmo più lento. Manca ancora la precisazione di come sarà il pass che certifica la non contagiosità per rifinire questa bozza di previsione. Così come manca una prima stima dei flussi turistici – settore in cui la competizione con altre nazioni è quasi violenta – perché solo in questa settimana le unità di settore italiane potranno attivare prenotazioni e programmare la ricezione. Comunque già ora si può prevedere l’inizio nel terzo trimestre di una traiettoria di rimbalzo del Pil 2021 verso il 5%. Potrebbe migliorare con un boom complessivo di fine estate che porterebbe il rimbalzo annuale al 7-8%. Ma sono ancora non calcolabili i comportamenti di spesa della popolazione e quelli di investimento delle aziende. Inoltre, lo scenario medico di autunno non è ancora chiaro.

La tenuta e ripresa dei settore industriale e servizi collegati è buona. Resteranno, però, un residuo di casi aziendali che richiederanno assistenza nonché un certo numero di fallimenti. Difficile calcolare ora quanta disoccupazione sarà riassorbita dalla ripresa o resterà a carico dell’assistenza. Ma – considerando i recenti 40 miliardi di extradeficit – si può ipotizzare che l’Italia avrà bisogno di un deficit superiore al limite europeo del 3% fino al 2024 e che potrà iniziare a ridurre il debito solo in quel periodo.

Poiché la sospensione delle regole europee durerà fino al 2022, la missione del Governo ha due obiettivi. Esterno: rendere più lunga la postura espansiva di Ue (e Bce). Interno: spingere al massimo la crescita come mai si è riusciti negli ultimi 30 anni.

Draghi, un anno e mezzo per salvare la nostra ripresa dall’Europa ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo