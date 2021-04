Beppe Grillo furibondo: “Mio figlio non ha fatto nulla, arrestate me” A difesa del figlio Ciro. “Se è uno stupratore perché non è stato arrestato?”

Banfield era statunitense, e d era tutt’altro che bigotto…. bigotta, anzi, era l’Italia da lui studiata ed in cui viveva allo scopo di studiarla…. ovviamente ed ovunque i valori civili possono essere periclitanti, ma qui si discute di una specifica forma di disvalore, quella specifica del mondo mediterraneo e, negli studi di Banfield, segnatamente dell’Italia del Sud: massimizzare i vantaggi immediati della famiglia nucleare, nel presupposto che chiunque altro agisca allo stesso modo…. “familismo amorale” fu la fortunata definizione indicata appunto da Banfield

Se Grillo fosse stato il padre delle due ragazze, nei confronti di chi si era “divertito”, avrebbe usato le stesse parole? Non è un politico, dice di non esserlo, ma il concetto di doppia morale tanto caro alla nostra classe politica è ben argomentato. Solidarietà come padre, ma il silenzio ogni tanto sarebbe preferibile.

Com’era il mantra? “Le decisioni dei giudici si rispettano, non si discutono”. se è innocente lo decideranno i giudici, non un clown fuori dal cabaret.. “So’ ragazzi che si divertono”….Si potrà mai liquidare con 4 battute del genere una vicenda di una tale gravità? Patetico, sinceramente auguro l’innocenza per il figlio di questo signore, ma per lui no. l’ITALIA e stata molestata pesantemente dalle sue idee . GRILLO SEI PATETICO: La disperazione di un fenomeno che si ritrova a elemosinare aiuti a sinistra per salvare la famiglia, che pena, e pensare che qualcuno ha creduto alla sua buona fede, scommetto che grillo prime delle prossime elezioni prende baracca e burattini e se ne va via dal paese….onestà , onestà, t’hanno usato per il conte uno e due e ora ti lasciano in mezzo a una strada, hai fatto la giusta fine, chi di vaffa ferisce in quel posto ci finisce…accompagnato popcorn a tonnellate.

Urla pure, non fai paura a nessuno. Quereli le ragazze….altrimenti faccia processare suo figlio . “Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno”, “afferrata per la testa e costretta a bere mezza bottiglia di vodka” e “ad avere rapporti di gruppo”

Ma certo, non ha fatto niente, e mi auguro che sia il processo e non altro a deciderlo, per lui e per la sua famiglia. Nel frattempo, Beppe, lascia che la giustizia faccia il proprio corso, come Voi avete fatto con tanti fra lazzi, insulti, sberleffi e aggressioni verbali che, alla fine, hanno avuto la soddisfazione di vedersi assolti “perché il fatto non sussiste”.

Nel caso di tuo figlio, gli auguro che finisca con una bella assoluzione, ma sarà “perché il fatto non costituisce reato”, oppure per “non aver commesso il fatto”; non potrà finire come con i deprecati politici, per i quali il Tribunale ha spesso sentenziato che “il fatto non sussiste”, come dire che se lo era inventato qualcuno, e qualcun altro se lo era creduto al punto da basarci la propria carriera politica. Dura lex, sed lex: vale per tutti, anche per tuo figlio.

PS: SI UN Video indecente. Modo di considerare i fatti ,questi come altri, secondo me prevedibile nella logica del movimento dei 5stelle che sempre ha mostrato disprezzo per il buonsenso e la serietà dei cittadini.

Altro aspetto di questa triste storia .

Repubblica titola “Grillo: mio figlio non è stupratore …L’accusa: tenuta per i capelli…” Non è buon giornalismo questo . Non dobbiamo stabilire noi lettori se è colpevole o innocente . Dobbiamo rifiutare , deprecare , disprezzare questi interventi di questo tipo di personaggi, SIA CHE SIA COLPEVOLE SIA CHE SIA INNOCENTE il figlio di Grillo

GRILLO DIFENDE IL FIGLIO CON UN VIDEO INDECENTE: “Familismo amorale” fu l’espressione coniata da Banfield negli anni Cinquanta per spiegare l’arretratezza italiana ed individuare il vulnus fondamentale della società italiana (“Le basi morali di una società arretrata”, 1958″). Sei decenni dopo eccone una clamorosa conferma ! ultima modifica: da

