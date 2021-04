Maria Elena Boschi: “Beppe Grillo si vergogni, usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio”

Il guitto in disarmo ha passato il segno. Brava Boschi. Quando si trattava del padre della Boschi e di quello di Renzi, c’erano i processi in piazza. Con le sentenze già in tasca. Ora Grillo pretende che per suo figlio non ci sia un giusto processo nelle sedi appropriate. Caro Grillo, dopo averne dette di colori sulla Boschi e suo padre, questa te la meriti. Hai fatto un clamoroso autogol con questo video ed enormi danni al movimento mostrando un tuo lato che pochi conoscevano. L’angoscia di un padre è normale, ma non il disprezzo per le vittime di stupro che traspare tutto nel video. Comunque Grillo ha sbagliato di grosso, questo video lo ascriverei a quel garantismo peloso che lui e i 5s hanno sempre combattuto, e intanto travaglio il manettaro tace .

L’ex ministra contro il garante M5s: “Il suo video è scandaloso”

“Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare”. La capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi critica senza mezze parole il video in cui il garante del Movimento 5 stelle dice che il figlio non è uno stupratore.

“Non sta a me dire se ha torto o ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso”, dice Boschi.

E aggiunge: “Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza ci ha messo otto giorni a denunciare fa un torto a tutte le donne vittime di violenza e forse non sa il dolore che passa attraverso quelle donne, che spesso impiegano non giorni, ma settimane per superare magari la vergogna e l’angoscia”.

Boschi prosegue: “Quando Grillo ci spiega che suo figlio è innocente perché non è né in carcere né agli arresti domiciliari, dice semplicemente una falsità da un punto di vista giuridico, e anche quando dice che si tratta di ‘quattro ragazzi che stanno scherzando’, deresponsabilizza degli adulti maggiorenni e lo semplicemente perché lui è famoso e può fare l’avvocato del proprio figlio”.

L’ex ministra continua: “A me piacerebbe che dentro il Movimento 5 stelle, qualcuno, magari qualche donna, prendesse le distanze da Beppe Grillo e non perché io debba condannare il figlio. Io sono garantista con tutti anche con lui”.

