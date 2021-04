Scommettere sugli investimenti pubblici è davvero la strategia corretta. E dire che, quando lanciammo a Torino il Piano Shock, fummo presi in giro da tanti.

La ripresa è legata agli investimenti pubblici è un po’come avet scoperto l’acqua calda. Ok TUTTI DACCORDO. Il problema è che gli investimenti devono essere legati alle reali necessità del paese . E QUI SUBBENTRA! La mediocrità della gente comune è talmente tanta da non saper distinguere ciò che è buono per la comunione da ciò che inculcano cattivi consiglieri. Se domani qualcuno salterà sulla sedia dicendo il contrario di ciò che si dice ora, dopo una settimana tutti salterebbero con lui. Esampio ;il ponte di Messina che serbe solo a far mangiare soldi. POI; Qualunque cosa dica Renzi viene sbertucciata e derisa dai suoi avversari politici e dalla massa amorfa degli italiani per poi essere ripresa e lodata da altri che se ne appropriano impunemente… soprattutto zingaretti quando lo prese in giro dicendogli che non sapeva avesse tutti ‘sti miliardi,come vi brucia.Peccato che il Conte 1 e 2, abbiano il record negativo della storia della repubblica come opere pubbliche messe a cantiere … o forse dimenticate l’età dell’oro del tanto rimpianto Toninelli, vero ammazzacantieri, con le sue sedicenti commissioni costi/benefici ?? ora cio che dice Renzi l’avranno saputo in tanti… peccato che gli unici che dovevano capirlo cioè il governo precedente non lo ha fatto.Se si sapeva già prima che la ripresa era legata agli investimenti allora doppiamente colpevole Conte che non ha fatto partire i cantieri con progetti già finanziati!!! anche oggi c,è chi diventerà intelligente domani. Va bene…certo che dire che Renzi e’ il nulla bisogna proprio avere proprio un cevello da topolino..e per giunta incazzato.

COMUNQUE :I lavoratori che sono la categoria umana piu bastonata in ITALIA: vogliono che vi rifacciate,CARI POLITICI (TUTTI E ANCHE ITALIA VIVA) per alcuni aspetti al passato!!! Occorre pertanto, senza mezzi giri di parole, che lo sviluppo venga orientato su alcuni fronti:

– utilizzo delle risorse del recovery plan per aumentare significativamente (almeno 4 / 500 euro netti in più al mese) tutti i salari medio bassi e, far così ripartire i consumi interni e, dunque la produzione industriale; riduzione dell’età pensionabile ad un massimo di 62 anni per tutti,I LAVORI USURANTI (senza APE social o altre diavolerie penalizzanti) con un tetto contributivo massimo di 35 anni e, agevolazioni ed integrazioni per chi non ha messo da parte molti contributi!!! Discorso diverso per i signori Manager che per la loro tipologia di lavoro possono benissimo permettersi di lavorare anche fino a 70 / 75 anni!!!

Questo modello,… sarebbe quello auspicato dai lavoratori. E sperano in ITALIA VIVA per un futuro piu democraticamente equo. QUESTO VA FATTO SE VOGLIAMO ANDARE NELLE VOLONTA DELA MASSA DEL POPLO IN CRISI DI DEGRADO. E CIO SERVEREBBE,(PARLO PER ITALIA VIVA) CINICAMENTE PARLANDO AD AVERE DEI DATI IN DOPPIA CIFRA NEI SONDAGGI ELETTORALI, ANCHE SE ATTUALMENTE SONO TAROCCATI AL RIBASSO.

Scommettere sugli investimenti pubblici è davvero la strategia corretta. E dire che, quando lanciammo a Torino il Piano Shock, fummo presi in giro da tanti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo