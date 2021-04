DELL’ONORE NEL TERZO MILLENNIO.

“L’onore [dice Wikipedia] è un costrutto sociale atto a identificare una dignità morale di un individuo o di un gruppo. Essendo collegato a concetti morali, assume valenze diverse a seconda delle culture e dei periodi storici”.

Nel corrente periodo storico evidentemente questo ‘costrutto sociale’ ha perduto molto del suo valore.

La ‘parola d’onore’ non è più tenuta in considerazione. Idem il ‘giuramento sull’onore’. Non esiste più il reato del ‘delitto d’onore’ (e questo è un bene) ma serve ricordarlo, per capire quanto, un tempo, contasse l’onore.

Nel Codice Penale, LIBRO SECONDO, Titolo XII (Dei delitti contro la persona), al Capo II (Dei delitti contro l’onore) ci sono gli articoli 595, 596, 596 bis e 597, che [sostanzialmente] affermano che:

“Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.

Quando poi il reato è reiterato, un altro articolo del Codice Penale, nei casi di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, prevede che la pena sia aumentata di due terzi.

Da profano, mi par di capire che la diffamazione a mezzo stampa, nei casi, appunto, di recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale, possa arrivare alla reclusione fino a cinque anni.

Si dice che il carcere può essere augurato solo agli infami. Io non lo auguro a nessuno.

Ma non riesco a non riflettere su quanto sta accadendo nel mondo dell’informazione nel nostro Paese.

Un mondo popolato, perlopiù, da giornalisti che non fanno più informazione, e che sembra che abbiano dimenticato l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti e l’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Senza continuare a girare intorno al problema che salta agli occhi più di tutti, c’è il problema Travaglio.

Ho recuperato una lista (sembra aggiornata al 31/12/2020) di sue condanne, con sentenze non tutte in giudicato, ma tutte per diffamazione:

1. dal Tribunale di Roma, nel 2000, a risarcire 79 milioni di vecchie lire;

2. dal Tribunale di Roma, nel 2004 a risarcire 85 mila Euro più le spese, ridotta in appello a 15 mila Euro;

3. dal Tribunale di Roma, nel 2005, a 12 mila Euro più le spese;

4. dal Tribunale di Torino, nel 2008, a 26 mila Euro;

5. dal Tribunale di Roma, nel 2008, a 12 mila Euro più le spese;

6. dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad 8 mesi di reclusione e 100 Euro di multa; condanna ridotta in Appello a 1.000 Euro di multa (mentre in sede civile era stato condannato a 20 mila Euro). Il ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile, e Travaglio ricorse alla Corte Europea, che confermò, nel 2017, l’esistenza della diffamazione, in quanto il pezzo era “… fuorviante …”.

7. dalla Cassazione, nel 2009, a 5 mila Euro per diffamazione;

8. dal Tribunale di Marsala nel 2010, a 15 mila Euro;

9. dal Tribunale di Torino, nel 2010, a 16 mila Euro;

10. dal Tribunale di Roma, nel 2017;

11. dal Tribunale di Roma, nel 2018, a 30 mila Euro;

12. dal Tribunale di Roma, nel 2018, con provvisionale di 150 mila Euro;

13. dal Tribunale di Firenze, nel 2018, a 95 mila Euro;

14. dal Tribunale di Firenze, nel 2018, a 50 mila Euro.

Andrebbero poi aggiunti, perché contribuiscono -secondo me- a comprendere perché è da molti considerato un ‘diffamatore seriale’:

– un processo dal quale scampò la condanna per essersi pubblicamente scusato con la parte offesa, che, ritenutasi soddisfatta, rimise la querela;

– una sentenza di Appello che, sebbene avesse confermato la condanna di primo grado, riducendo solo la pena, il 04/01/2010, depositava la motivazione fuori termini, il 08/01/2011, e cioè 1 anno dopo (!!!), invece che entro i 60 giorni previsti dalla legge, quando il reato era ormai PRESCRITTO.

Da piangere, se si pensa che la Magistratura possa compiere cose simili; da ridere, che Travaglio, che è solito insultare chi usufruisce della prescrizione, sia stato, suo malgrado (!!) prescritto.

Non ho indicato i nomi delle parti lese, ma basta googlare un quarto d’ora per comprendere che non è solo un problema erga omnes, ma una persecuzione verso certe persone in particolare.

Sarà peccato pensar male, ma a me viene in mente che, siccome è solo questione di pagare un po’ di soldi di risarcimenti, se c’è chi ha interesse a ‘demolire’ qualcuno, e ti paga più di quanto costi a te pagare i risarcimenti, quello del ‘diffamatore a mezzo stampa’ può essere, in questa nostra società senza più onore, un mestiere come un altro.

In fin dei conti c’è chi viene pagato per curare l’immagine di qualcuno.

Perché non potrebbe esserci chi ne cura la demolizione?

Ma -sempre da profano- mi chiedo anche: come mai tutte queste cause sembrano finire solo con risarcimenti, con effetti civili, e solo poche con anche condanne penali?

Nella motivazione di una sentenza, il Tribunale di Marsala scrive: “Le modalità di confezionamento dell’articolo risultano sintomatiche della sussistenza, in capo all’autore, di una precisa consapevolezza dell’attitudine offensiva della condotta e della sua concreta idoneità lesiva della reputazione”

Una cosa è certa: tutte le condanne di Travaglio sono per diffamazione.

La motivazione del Tribunale di Marsala ne descrive “. . . l’attitudine offensiva della condotta e della sua concreta idoneità lesiva della reputazione”.

Lo descrive, appunto, come un ‘diffamatore seriale’, capace di raccontare fatti diversi dal vero, allo scopo di diffamare.

Ma allora è un criminale! Che, come tutti i criminali, andrebbe fermato! Un personaggio a cui andrebbe impedito di continuare a far del male agli altri! Perché ciò non avviene?

Sorvolo sul fatto che l’Ordine dei Giornalisti avrebbe dovuto, da tempo, prendere provvedimenti contro Travaglio e tutti quei suoi colleghi che, sotto gli occhi di tutti, contravvengono alle più elementari regole del loro codice deontologico.

Ma appare chiaro che se l’Ordine irrogasse le pur previste sanzioni si troverebbe presto con troppo pochi associati, e dovrebbe chiudere.

‘Sento aleggiar nell’aere una domanda’ [avrebbe detto l’amico Sergio, un cuoco-filosofo]:

“E l’Onore?”

Rispondo:

“Sembra non andar più di moda. Troppo pochi quelli che ancora lo conservano, e siccome è un bene che sparisce con la morte delle persone a cui appartiene, è qualcosa in via di estinzione, che purtroppo non compare nell’elenco delle specie protette. Tra un po’ nemmeno la Legge lo tutelerà più”.

