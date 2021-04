GRULLO PRIMA DI BLATERALE COLEGGA IL CERVELLO.

Grillo…se tuo figlio è colpevole…pagherà per ciò che ha commesso e spero anche in modo esemplare !!!

In quanto il reato per cui e indagato (STUPRO DI GRUPPO) è il reato piu indegno ..lurido e infame che si possa commettere ! Mentre se è innocente verrà assolto…com’è giusto che sia.

Cosi come succede ad ogni essere umano che viene giudicato da un giudice.

Dunque lascia che la magistratura faccia il suo corso in modo sereno e giusto.

Senza intromissioni da spettacolo via web.

Hai sempre condannato chiunque venisse sfiorato da un semplice avviso di garanzia…lo hai fatto senza ritegno e dignita condannando a priori.Adesso tocca a tuo figlio.

Cerca di essere coerente oppure taci !!!

OK: Non andrebbe mai fatto ulteriore clamore mediatico soprattutto in fase istruttorie o processuale, e non andrebbe nemmeno strumentalizzata politicamente in quanto non é ancora stata fatta chiarezza sugli eventi, mentre andrebbe evitato di ledere nessuna delle parti in causa attraverso il clamore e l’opinione pubblica, per commentare e fare notizia ci sarà tempo dopo casomai.Ma degli gli attacchi tremendi che ha fatto lui o fatto dai dai suoi grullini non ne parla… addirittura incolpare quelli del PD di essere pedofili..l accusa peggiore che si può fare a una persona….e andiamo, tutto il fango che a buttato addosso a gli altri torna indietro con interessi. Giusto o sbagliato che sia,e coso che gira il mondo.Prima di parlare serve conettere il cervello,se ce l’hanno.COMUNQUE IL VIDEO DEL GRULLO E SCAMDALOSO.

Caro Renzi hai non una ma centomila ragioni, questa persona ignobile ha gettato fango sulla tua famiglia. A quella della sig. Boschi e a molti altri Berlusconi Salvini ecc.ecc. ma c’è una giustizia che va oltre, chi di spada ferisce di spada perisce. Un padre giusto non si comporta così, fa schifo. Elena e tu non lo avete fatto e questo vi rende onore. Un abbraccio.

“Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza. Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta.Le parole di Grillo – e il contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre stato così ma adesso se ne accorgono in tanti. “Matteo Renzi

Bravo Matteo . Con te hanno fatto e detto di tutto ma quando tocca a loro non è vero niente , che persone puerili . Sempre Italia Viva.Penso a tutti quelli (il 32/33%) che hanno pensato di mettere il paese in queste mani!!! Non è che che mi stupisce la reazione sconsiderata di Grillo ,mi stupisce che questo partito , con a capo Conte vuole continuare a governare l’ Italia. Un partito fondato da un comico non da un politico navigato , basato sull’ aggressione verbale verso chi gli capitava a tiro.Sì il movimento cinque stelle è lo stesso da sempre la vera tragedia è che in pochi se ne sono accorti dieci anni fa e sono ancora molti quelli che non se ne accorgono oggi.

GRULLO PRIMA DI BLATERALE COLEGGA IL CERVELLO.

