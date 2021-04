Scanzi Squallido Divulgatore di false notizie. Decisamente ‘Il Peggiore’ nel sottobosco della cosiddetta “informazione”

È veramente preoccupante il degrado in cui versa l’informazione italiana sia stampata sia televisiva. Mi auguro che qualcuno, prima o poi, dia qualche segnale di cambiamento perché non sappiamo più cosa leggere o vedere… la Gruber a sposato la linea del Fatto quotidiano, lo si vede anche dalla predisposizione alla interruzione sistematica nei confronti di chi è invitato, ma non quando la parola passa ai vari Travaglio,Padellaro, Scanzi. A Loro lascia tutto il tempo, senza interrompere. Lo stesso trattamento ha riservato ieri a Casalino, niente interruzioni, tutto normale, anche quando si è avventurato in suggerimenti al premier incaricato!Da ridere..

Ieri sera Andrea Scanzi ad Otto e Mezzo ha parlato male di Renato Brunetta per una presunta intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui lo stesso Brunetta (avrebbe parlato male) della pubblica amministrazione. Peccato che quella intervista non esista e che Brunetta non l’abbia mai rilasciata. Il Corriere ha dovuto smentire e chiedere scusa, lo ha ribadito anche Mentana ed altri.

La Gruber perché non ha fermato Scanzi? Vi rendete conto della gravità della cosa?

In primis un quotidiano nazionale, uno dei più importanti in Italia che si inventa un’intervista e la sera stessa una trasmissione televisiva (appartenente alla stesso gruppo) non dice nulla in merito, ma anzi, chiama un giornalista ad insultare quella persona su un’intervista mai rilasciata in questi giorni, su una balla, su una autentica invenzione.

Io spesso non ho le stesse di idee dell’Onorevole Brunetta, però mi fa letteralmente paura una cosa così, ma tanto. Solidarietà a Renato Brunetta.

Ok: SOLIDARIETA ma qui si va oltre la solidarietà solidarietà a Brunetta, si tratta di comunicazioni “bugiarde” e fuorvianti diffuse scientemente da un giornalista, notoriamente fazioso e schierato, ad un pubblico che in buona fede si aspetta di essere informato correttamente. L’editore dovrebbe, per una credibilità della rete di cui è proprietario, sanzionare il giornalista e la conduttrice, a meno che tali comportamenti non siano coerenti con la linea editoriale.

PS: Giustissimi !Tutti a lamentarsi, poi però all’ ora fatidica, tutti su La7 a guardare queste porcate. Lo capite, se non la guardate, se cala l’ audience, che cala la pubblicità e quindi o cambia o chiude? Oltre al masochismo di guardare queste scemenze… Tanto lo sapete di cosa parlano e qual” è l’ argomento giornaliero. Da anni.

Faccio notare (purtroppo) che ci sono anche persone che difendono Scanzi .Ma Scanzi è un influencer grillino a pagamento mica è un giornalista. Per me sia lui che Travaglio non hanno nessuna credibilità perché sono sponsor dei 5 stelle. In cambio vengono ben retribuiti ed hanno ottenuto non pochi vantaggi per il loro giornale in primis la presidenza dell’ ENI non so se mi spiego. Piu seguito hanno più soldi incassano.Gli stupidi non sono loro ma chi li segue convinti che siano il verbo .La Gruber poi è ridicola, ma se la cantano e se la suonano tra di loro io non la vedo e mi rifiutare

Scanzi Squallido Divulgatore di false notizie. Decisamente 'Il Peggiore' nel sottobosco della cosiddetta "informazione"

