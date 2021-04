Una splendida notizia! Per Bologna innanzitutto, ma non solo.

“Vorrei che provassimo a scrivere un capitolo nuovo, vorrei che tornassimo terra di pionieri, vorrei che ci impegnassimo insieme, per far tornare Bologna quella terra che irradia la sua luce a cui tutta l’Europa guarda.

Lo faccio mettendo a disposizione tutta me stessa e lo faccio come atto di coraggio, perché, come diceva il mio adorato nonno partigiano, “con la paura non si va da nessuna parte!”