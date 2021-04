Ha ragione Renzi, questi sono sempre stati così.Loro sono sempre stati così, una vergogna immensa per chi ha creduto in loro, Grillo è un buffone da galera

Grillo ha potuto andare a sproloquiare, occhi fuori dalle orbite e apparentemente sotto effetto di sostanze più o meno conosciute, in virtù della sua posizione comico/politica, ma chiunque ha visto quel video (al di là di qualsiasi scelta politica) non può che inorridire e prenderne le dovute distanze etiche,umane,giudiziarie, politiche. Quel video mi auguro sia la sua tomba mediatica e politica. Umanamente è già nella tomba.Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza. Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta. Le parole di Grillo – e il contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre stato così ma adesso se ne accorgono in tanti.

I grillini sono uguali al suo fondatore.Non meravigliamoci se non prendono le distanze. Sono vergognosi.Come chi li ha votati. Non puoi fare entrare in Parlamento chi ha una volgarità e supponenza tale. Non sono in grado di rappresentare una istituzione perché non hanno le basi della civiltà e del rispetto e questa è una ennesima dimostrazione. È sempre stato così, solo che tanti/troppi avevano e continuano ad avere i paraocchi e le orecchie attappate, la pagheranno si, la devono pagare cara cominciando da.Grillo, i suoi compari e i giornalisti asserviti.

In tutto questo il segretario del PD non ha proferito parola……È sempre stato così e, a differenza di altri, possiamo essere orgogliosi di non avere mai abdicato ai nostri valori.Due pesi e due misure come sempre che vergogna questi Grillo! Solidarietà alla ragazza e la sua famiglia che non hanno proferito parola. Loro sono sempre stati così, una vergogna immensa per chi ha creduto in loro, Grillo è un buffone da galera.Grillo dava alla Montalcini della “vecchia puttana” e chiedeva ai suoi seguaci cosa avrebbero fatto se si fossero trovati da soli in macchina con Laura Boldrini. Di cosa ci meravigliamo? Anzi mi meraviglio che c’è ancora chi lo segue.

Il punto è che tra la ” gente” del M5s ci sono brave persone. Alcune anche preparate. Sono i loro rappresentanti ai massimi livelli ad essere totalmente inaffidabili. Hanno voluto intestarsi come un trofeo la riforma del Codice Rosso salvo poi smentirsi nel momento in cui è stato toccato il loro capo. È un triste epilogo di una epopea partita come una rivolta gloriosa delle masse allontanate volutamente dalle caste al potere.

La verità è’ che di ipocrisie e’ piena la storia . Di tutti. La questione è’ un altra ed e’ etica e morale : togliere la responsabilità , ridurre il danno e’ un atto grave nei confronti di chi e’ stato vittima . Non ci sono scuse a maggior ragione nei confronti di un figlio

Ha ragione Renzi, questi sono sempre stati così.Loro sono sempre stati così, una vergogna immensa per chi ha creduto in loro, Grillo è un buffone da galera

