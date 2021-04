Mi immagino Conte che telefona a Grillo Beppe per dirgli con la adeguata enfasi quello che si merita e, dopo lo sfogo, ricomporsi nel commento ufficiale

Conte: “Capisco l’angoscia di Grillo, ma non trascurare il dolore della ragazza. Io e M5s siamo per l’autonomia delle toghe e la lotta alla violenza sulle donne”

“Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare abbia provato e sconvolto” il garante del Movimento, ha detto l’ex presidente del Consiglio nella nota diffusa dall’agenzia Adnkronos. Ma ha anche aggiunto ricordando le due convinzioni che “lo accomunano” con il M5s.

Beh, Conte ha ottime capacità di galleggiamento, e quindi preziose abilità natatorie.

CONTE, ossia colui che e’ INCAPACE di ”PRENDERE” una posizione .Che cosa ci si poteva attendere da Conte, se non un atteggiamento da equilibrista? Conte e’ colui che vorrebbe inserire nel Nuovo Regolamento del M5S la dichiarazione che ”non e’ di Dx ne’ di Sx”. Gia’ da questo si capisce che e’ un individuo ossessionato dall’idea di piacere a tutti, di avere l’unanimita’ dei consensi. Ecco che allora, anche in questa situazione, non poteva che usare il principio del ”MA ANCHE”: ”Capisco Grillo MA ANCHE la ragazza e la sua famiglia”. Per l’ennesima volta, ha dimostrato di NON ESSERE un leader.

Il Conte Giuseppe de la Pochette e’ maestro di cerchiobottismo e non potra’ mai competere con l’enfasi giacobina del Marchese del Grillo. Ci ha messo 24 ore, ma alla fine ha realizzato un capolavoro di retorica democristiana, sciogliendo molti imbarazzi della dirighenzia a 5stelle. Comunque, bravo, in queste cose e’ insuperabile.

Conte, il NON LEADER, del Non partito, con un NON Statuto, che NON parla chiaramente. Avere leadership significa essere in grado di prendere decisioni anche invise a proprio gruppo. E possedere l’audacia di esprimere il proprio parere, anche sfidando l’eventuale dissenso interno. Conte, non essendo assolutamente capace di fare cio’ , non puo’ che dichiarare di voler stare dalla parte di tutti contemporaneamente. Con la DX ma anche con la SX. Con Grillo, ma anche con la ragazza. Un leader deve avere il coraggio di schierarsi. Se NON LO fa MAI, allora NON E’ un leader. Conte! Qui non si sta parlando del fatto specifico, su quello dovrà giustamente pronunciarsi la magistratura. Qui si parla di questa allucinante entrata a gamba tesa da parte di Grillo senior con un video indifendibile da ogni punto di vista. E che Conte avrebbe dovuto duramente condannare, se fosse stato davvero uno statista. Ma essendo lui, invece, tutt’altro, ha partorito questa imbarazzante dichiarazione anodina.

Grande Conte, ennesima grandissima prestazione da prudente (fracchia) del diritto ! Io non capisco come un avvocato così “bravo”,con riconosciute doti di mediatore(lecca culo) instancabile, che sa farsi concavo e convesso alla bisogna, che con assoluto dignitoso aplomb sa passare dal rude Salvini alla dolce Von der leyen, si voglia infilare in quel ginepraio di disperati a 5 stelle, orfani di un garante al limite di una crisi psicologica spaventosa !! Perchè non si fonda un suo movimento adiacente, lasci quella bad company di scappati di casa a fine corsa, e rilanci un nuovo movimento di sopravvissuti grillini sinistrorsi ma moderati, indignati ma non troppo, europeisti ma con radici populiste, per affiancare l’ala ztl della sinistra italiana. Ci pensi, è ancora in tempo !!

Adesso parla anche Giuseppe, il descrittore del NULLA. Si, no, può essere , forse si, forse no, etc….. oramai questo movimento mi sembra,no ne sono certo,e al capolinea. Consiglio spassionato per il prossimo movimento, non contate sulle persone ma sulle idee che le persone e le avanguardie possono istanziare. Questo vale per tutti i partiti da da destra a sinistra altrimenti saranno sempre cocenti delusioni. Già è difficile fidarsi di se stessi ( chi è senza peccato scagli la prima pietra, qualcuno diceva 2000 anni fa circa ) figuriamoci poi se metti insieme 10,100,1000 teste; vuoi non trovarci delle mele marce li dentro ??? Ma non sono loro che devono guidarci. Meditate gente.

COMUNQUE QESTA INBARAZZANTE DICHIARAZIONE!”NON si giudica la politica sugli stupri” Perfettamente d’accordo? Tuttavia questo bisognarebbe comunicarlo a tutti i pentastellati che sono intervenuti, anche su questo sito, schierandosi apertamente a favore di Grillo e giudicando innocente il ragazzo solo perche’ e’ figlio suo. Se fosse stato figlio di B. o R., i medesimi DIFENSORI AD OLTRANZA di Grillo, si trasformerebbero immediatamente in spietati ACCUSATORI.

Mi immagino Conte che telefona a Grillo Beppe per dirgli con la adeguata enfasi quello che si merita e, dopo lo sfogo, ricomporsi nel commento ufficiale ultima modifica: da

