Splendida risposta. Tutto il mio rispetto

Come sempre l’intellingenza prevale dall’ignoranza. Con grande eleganza hai saputo rispondere à questo “giustizionalista”.Impeccabile nella risposta. Signorile nei contenuti. Determinata nella sostanza.Non c’è da aggiungere altro a questa triste e vergognosa pagliacciata messa in piedi dal giullare dei populisti giustizialisti! Cosa aggiungere a quello che la Boschi ha scritto? Le sue parole sono una sentenza inappellabile di civiltà! BRAVA MARIA ELENA dovrebbe ricordare a questa signora ,se così si può chiamare che il comico GRILLO SUO MARITO È ANCHE UN EX CONDANNATO E CHE LEI È ANCHE LA MOGLIE DI UN EX CONDANNATO DA UN TRIBUNALE E CHE DALLE MOGLI DI CONDANNATI NON POSSONO USCIRE SENTENZE.Ma come saranno venuti su questi suoi figli? ( mi riferisco a Grillo, ovviamente).Con un padre che gridava “vaffa” a tutti: avversari politici, istituzioni, ecc. Con un padre che gridava sui social” cosa fareste alla Boldrini in macchina?” Con un padre che ha sempre dispensato parole di odio e mai di bene e che sfreccia con la sua Ferrari ostentando i suoi privilegi. Come poteva venire su questo ragazzo se non viziato, maleducato e violento?

Maria Elena Boschi.

Parvin Tadjik, la moglie di Beppe Grillo, risponde al mio video di ieri dicendo che suo figlio è innocente, che la ragazza era consenziente, che ci sono le prove. Io non faccio il processo sui social, gentile signora. Le sentenze le decidono i magistrati, non i tweet delle mamme. Questo modo di concepire la giustizia, giocandola sui social e non nelle aule di tribunale, è aberrante.

Ed è ciò che suo marito Beppe ha sempre fatto con i suoi seguaci: si chiama giustizialismo. Io invece aspetto e rispetto le sentenze, come tutti i cittadini.

Quando mio padre è stato indagato, Grillo e i grillini lo hanno massacrato. Noi abbiamo aspettato le decisioni dei giudici, rispettando il loro lavoro. E alla fine è stato archiviato. Aspetti il processo anche lei e spieghi a suo marito che è meglio credere nella giustizia anziché fomentare l’odio con il giustizialismo.

Per me suo figlio Ciro è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Suo marito Beppe invece è colpevole di aver creato un clima d’odio vergognoso. Odio contro di me, contro mio padre, ma soprattutto contro tanti italiani che non possono difendersi perché privi della stessa visibilità di suo marito. Giustizia, non giustizialismo.

PS:Beppe Grillo fa finta di non essere il fondatore di un movimento politico.

Beppe Grillo fa finta di non essere (stato?) capo politico del partito di maggioranza relativa in Parlamento.

Beppe Grillo fa finta di non aver contrattato con il presidente del consiglio incaricato il sostegno e la formazione del nuovo governo.

Beppe Grillo fa finta di non essere una personalità politica con specifiche responsabilità pubbliche.

Beppe Grillo fa finta di essere un comune cittadino. Beppe Grillo fa finta di non essere tutte queste cose perché non vuole assumersi la responsabilità di nessun fallimento. Beppe Grillo è tardi. Ed è pure troppo comodo fare il censore moralista con gli altri (con Berlusconi e le sue mignotte in villa, col padre della Boschi o di Renzi) e poi quando ti toccano il figlio fai l’indignato.

Sei solo un fascista e un amorale.

