La mia attività internazionale non è un crimine, né un peccato. Lavoro rispettando le leggi e pagando le tasse in Italia, non spaccio ventilatori o mascherine.Matteo Renzi

Grande , Grande , Grande , Salvini ,Di Maio , quando mai vi succedera’ che una sceicca vi inviti ad un evento di cultura e’ un privilegio concesso solo a chi ha le qualita’ , il carisma , e il giusto saper parlare . Seguite quest’uomo avete tanto da imparare.Matteo sei un politico eccellente svolgi bene il tuo ruolo . Sei un senatore della Repubblica italiana e non un uomo di solo partito. Un grande leader prende consensi e la cosa bella per tutti noi che i consensi li prendi in tutto il mondo. Questo significa che li meriti! Grande Matteo Renzi.

Ho iniziato a viaggiare in giro per il mondo, come un ex premier deve fare, compatibilmente con gli impegni da Senatore. Viaggiare serve per restare aggiornato, per aiutare le realtà italiane, per imparare. La visita in Qatar è stata dovuta all’inaugurazione di una splendida Biblioteca Nazionale voluta dalla Sceicca Mozah che avevo incontrato a Palazzo Chigi: ricordate il nostro slogan “per ogni euro investito in sicurezza, un euro investito in cultura”? Lo trovo più attuale che mai. La difesa della cultura, l’investimento nella conoscenza: questo è il primo modo per prevenire il terrorismo, per combattere la povertà educativa, per affermare una visione diversa della nostra società. Ci credo molto. E del resto, come diceva Marguerite Yourcenar, “fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l’inverno dello spirito”.

Vedere bambini e soprattutto bambine stare in biblioteca con un libro in mano è il gesto più rivoluzionario per il Medio Oriente e per il mondo intero.

Matteo Renzi

UN GRANDE ITALIANO…OLTRE CHE UN GRANDE POLITICO!. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo