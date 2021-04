Porte girevoli tra politica e affari, la legge che non c’è: così ex ministri e parlamentari sono diventati lobbisti pagati dai privati

SERVIREBBE Una buona legge che documenti la struttura di comando “democratica”… caratterizzata da una filiera indissolubile tra aristocrazie finanziarie ed imprenditoriali ed i politici da loro cooptati. MI IN ITALIA E LA VOLONTA. Manca solo la sintesi, CHE, ci proviene da uno dei maggiori intellettuali statunitensi, emerito docente al M.I.T.: «Nella retorica dei paesi occidentali la democrazia consiste in un sistema di governo nel quale gli elementi elitari delle comunità imprenditoriali e finanziarie controllano lo stato in virtù del potere d’influenza del “privato” sulla società, mentre la popolazione osserva in silenzio. Assodato questo, in tutti gli stati neoliberisti la democrazia è un sistema di decisioni elitarie e ratificazioni pubbliche. Corrispondentemente il coinvolgimento della gente nella formazione dei principi sui quali si fondano le leggi è considerata una seria minaccia, non è un passo verso la democrazia. Questo costituisce la “crisi della democrazia”, e questo andrebbe superato.» Ed ancora: «Negli Stati Uniti esiste sostanzialmente un solo partito, il partito del business. È ripartito in due fazioni chiamate Democratici e Repubblicani i quali sono in qualche misura diverse ma attuano variazioni dell’identica politica.” ~Chomsky Anche in Italia. In Italia addirittura esiste il catenaccio di sicurezza del regime, sono le liste blindate di peones da ratificare e basta con la farsa del voto, sono infatti imposte senza possibilità di scelta o di ricusazione.

La parte apicale dei servitori dello Stato, Parlamentari, dirigenti di Ministeri, alte cariche dell’esercito e delle forze dell’ordine, magistrati dovrebbero, per garantire di essere veramente solo servitori dello Stato e quindi di tutti i cittadini, essere ridotti allo stato Monacale. Nella realtà hanno tutti famiglia, mogli, figli, parenti stretti che, grazie al livello di reddito del genitore o del parente stretto, si abituano ad un tenore di vita che non è certo che potranno mantenere, anche in futuro, se dovessero contare solo sulle loro forze e capacità. Ecco che scatta quanto scritto nell’articolo sopra. Anche il più integerrimo dei servitori dello Stato, quando si tratta di garantire ai figli un futuro che non sia di rider o telefonista di call center, si mette a disposizione. In altre parole, bisognerebbe ridurre drasticamente gli stipendi di chi sta “in alto”.

Un susseguirsi di leggi elettorali, tutte incostituzionali, che escludono le preferenze per consentire ai capi partito di far entrare in parlamento quella che a loro piace chiamare “la società civile”: attori, cantanti, soubrette, avvocati, giornalisti, giudici, critici d’arte, sportivi professionisti, imprenditori , attratti dai privilegi che si sono autoaccreditati, hanno reso la carica parlamentare oggetto di scambio. Questo è il vero voto di scambio. Non esiste più la “classe politica”, esiste uno status di privilegiato (unico al mondo) appetibile a chi accetta di diventare numero proprietà del capo.

Porte girevoli tra politica e affari, la legge che non c'è: così ex ministri e parlamentari sono diventati lobbisti pagati dai privati

