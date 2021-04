È giunta l ora che questo se ne vada.

Biden pronto a riconoscere il genocidio armeno. Dopo Draghi, anche Joe contro Erdogan.Secondo il NYT, il presidente annuncerà la decisione sabato, in occasione del Giorno della memoria. Attesa una dura reazione da parte di Ankara

Il presidente americano Joe Biden si prepara ad annunciare il riconoscimento del genocidio armeno, l’uccisione durante la prima guerra mondiale di circa 1,5 milioni di civili armeni da parte dell’Impero Ottomano. A scriverlo è il New York Times.

Biden dovrebbe fare l’annuncio sabato, nel 106° anniversario dell’inizio del sistematico sterminio del popolo armeno nei territori dell’Impero ottomano, nel 1915. Sarebbe il primo presidente americano in carica a farlo, anche se Ronald Reagan fece riferimento al genocidio armeno in una dichiarazione scritta del 1981 sull’Olocausto, e sia la Camera che il Senato hanno approvato misure nel 2019 per rendere il suo riconoscimento argomento formalmente riconosciuto come tale della politica estera degli Stati Uniti.

Fonti governative precisano che una decisione definitiva non è stata ancora assunta, e che il presidente potrebbe ancora cambiare idea. Ankara ha sempre negato che la deportazione e il massacro degli armeni all’inizio del XX secolo abbia costituito un genocidio, e afferma che tale tragico capitolo storico abbia avuto origine dalla sollevazione degli armeni contro la Turchia. Martedì 20 aprile il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato nel corso di una intervista televisiva che il rimando al “genicidio” da parte del presidente Biden danneggerebbe le relazioni tra Turchia e Stati Uniti.