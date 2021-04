GLI ITALIDIOTI LI SUPERSEGA E LA SUPERSETTA. DEI 5 SEGHE. E I PDOTI.

Quando buona parte del mondo politico e della società civile si scaglia contro Beppe Grillo per il video a favore del figlio partecipa alla più grande fiera dell’ipocrisia della storia repubblicana. Pensano davvero che questo contenitore di rabbia, furbizia e manipolazione abbia idea di cosa sia la vergogna? Quando dava della vecchia puttana alla Montalcini o invitava un pubblico gaudente a esprimersi su cosa avrebbe fatto se avesse avuto in macchina la Boldrini era forse un campione di politicamente corretto?

Il personaggio pubblico è di questa carognaggine qua, mentre l’uomo è sempre stato uno schifo.

L’uomo è uno schifo e ha dato voce ai peggiori istinti, spacciando veli a due strati di ismi per libertà, equità, giustizia. Ha fatto presa su una massa imbecilli fin nel midollo, ha sfasciato un carro che per quanto cigolante e malmesso avrebbe potuto continuare a tirare il peso di una nazione allo sbando da decenni, ha contribuito (non da solo) a distruggere l’unico afflato di riformismo affacciatosi su questi schermi dai tempi di Aldo Moro.

Ha devastato le istituzioni spargendo incapaci nullafacenti sui banchi della Casa degli italiani, ha costretto pusillanimi giornalai ad adeguarsi alle intemperanze di un movimento di manipoli e a dare loro fianco per due libbre di notorietà.

E ora mi parlate di vergogna? Ma cospargetevi il capo di cenere e battetevi col cilicio, vigliacchi!

Si sapeva tutto. Era tutto scritto. Il movimento creato da questo gaglioffo è intriso di machismo, di volgarità, di spregio per le istituzioni. Di delinquenza atavica. Di meschini profittatori. E voi l’avete corteggiato come fosse la Madonna di Lourdes. Coglioni!

Non esiste un movimento di sinistra contrapposto a uno con venature destronze, non esiste la parte buona, è tutto un pastone di demagogia distruttiva. Ma voi ci stareste nello stesso partito con gente tipo la Taverna o Sibilia?

Orfini coglie l’occasione per stilettare Renzi, dicendo che è stato lui per primo a costringere i dem all’abbraccio coi grillini. Matteo, ci sei o ci fai?

Renzi ha proposto l’unica soluzione possibile che avrebbe evitato un dominio salviniano per i prossimi lustri (ancora non c’era la pandemia), ma come puoi vedere, né IV né Azione si sono mai immaginati di farci un matrimonio politico. Questa è tutta farina del vostro sacco, siete voi che vi siete concessi di vostra sponte.

Ecco, dico agli elettori del Pd: a voi piace convolare a nozze con questi personaggi e mischiare con loro i vostri cromosomi? Altro che legge Zan, questi lo zan zan lo fanno alla vostra sacca scrotale, estirpano i pochi attributi di civilta che vi erano ancora rimasti.

Ultimo appunto: con la paventata nascita della Superlega il digitatore compulsivo si distrae per un giorno dalla supersega del covid, ieri sera, aprendo lo smartphone, sono rimasto sorpreso nel non vedere la virologstar Galli apostrofare malamente qualcuno.

Poi ho realizzato… beh beh il calcio, avrebbe detto il rag. Filini… il calcio è sempre il calcio, non c’è partita.

