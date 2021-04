Non agitatevi il nomero uno è sempre RENZI.

Una bella notizia per il mondo del csx. Isabella Conti, di IV, candidatasi ufficialmente a sindaco di Bologna, riceverà l’appoggio alle primarie di Base Riformista, corrente PD, cui fanno riferimento il ministro Guerini, Lotti e l’ex capogruppo al Senato Marcucci. Per dirla in breve, quelli che sono stati e continuano ad essere amici di Renzi. Secondo molti. Se il fatto per alcuni media appare legittimo e normale, per altri sono il segno e la conseguenza della defenestrazione, voluta da Letta, in modo chiaro e perentorio, della cacciata di Marcucci. Per me rappresenta, invece, la sofferenza di una parte del mondo cattolico del PD, che si vede costretta ad accettare, e senza condizioni, decisioni, che arrivano dai pappagalli grillini, da sempre microfoni dei venditori di bufale del Fatto Quotidiano. Apparentemente, potrebbe non significare niente, praticamente potrebbe essere la presa di distanza dal PD, che vorrebbe una alleanza strategica col movimento del Grillo parlante e del nuovo Ponzio Pilato della politica italiana o per meglio dire dell’avvocato di tutti e di nessuno, Giuseppe Conte. Nel PD, incomincia una riflessione, anche dopo le ultime vicende che hanno interessato Grillo? C’è un ripensamento a non spingersi oltre, visto anche i duri attacchi che molte esponenti del PD hanno avuto nei confronti del comico? Forse nel PD si è capito che il m5s è sull’orlo di una grave crisi di nervi, dopo la rottura con Casaleggio e dopo l’interesse personale e pubblico nell’intervento di Grillo per minacciare chi dovrà decidere sul caso del figlio? Il PD capisce che anche gli elettori del movimento sono in forte fibrillazione e forse standosene lontano possono far tornare coloro che in anni passati lo hanno abbandonato? Tutte domande giuste e vere, cui Letta ed il PD devono una risposta. Una cosa rimane certa. Ancora una volta e per l’ennesima volta ha avuto ragione Matteo Renzi. Che, da sempre, ha sostenuto che con questa gente niente è possibile, che il populismo non avrà futuro, che la decrescita felice rappresenta la fine del progresso e dello sviluppo, che Beppe Grillo,

finalmente uscito dal blog e messo piede nella realtà non più virtuale, si è accorto che uno non vale uno, che uno stupido non è un intelligente, che la gogna mediatica la provi non quando pigi forte l’acceleratore ma quando ne diventi oggetto, che il dolore degli altri può essere anche il tuo, che il disprezzo fa male, che se sei martello batti, se diventi incudine subisci, che i figli, le mogli, i padri son tutti uguali e se li massacri ti va bene, quando sono parenti degli altri, ma ti spezza il cuore quando sono i tuoi. Ecco perché il video di Grillo fa schifo. Perché, forse, per la prima volta in vita sua si trova a rendersi conto, di dove si trovavano coloro che lui per decenni ha insultato, offeso, pestato, senza remore, rispetto e senza dignità. Sapendo tra l’altro che i Boschi ed i Renzi oggi non godono, al limite sorridono, sapendo cosa c’è dentro in chi è disperato. Con la differenza che nel video di Grillo vediamo attacchi durissimi a tutti, compresi i magistrati e nella lettera di Matteo Renzi allo stesso Grillo del 2017, che lo aveva profondamente offeso ed umiliato, vi era la risposta di un grande uomo politico, ma soprattutto l’amore verso un padre, la comprensione del dolore, l’accettazione della situazione, ma anche il rispetto della legge di chiunque sia chiamato in giudizio. Qui sta la differenza tra Grillo e Renzi. Qui sta il ripensamento, speriamo, del PD verso il m5s. Qui sta il vero capolavoro di Renzi, che, dopo aver rivoltato la politica italiana come un calzino ed in men di 3 anni cambiato completamente i partiti, evidenzia la differenza di atteggiamento avuto da lui in momenti difficili come quelli del padre e senza reazioni scomposte e quelli di Grillo, invece, fuso, disperato, uscito di testa, contro tutto e contro tutti. Grillo, questo Grillo così, poteva essere la rivincita per Boschi e Renzi, ma a parte alcune loro considerazioni personali, non si sono vendicati, ed hanno fatto bene, sapendo oramai che Grillo politicamente e moralmente non rappresenta più nessuno, nemmeno se stesso!

Non agitatevi il nomero uno è sempre RENZI. ultima modifica: da

