TUTTO TORNA.Non mollareee!!!… combatti questo mucchio di deficienti e la gente poi ti seguirà

Le persone intelligenti fanno cose utili, quelle stupide fanno e dicono sempre le stesse cose inutili.Per mostrare con orgoglio la propria inadeguadezza. Questo paese non andrà da nessuna parte se prima a crescere non lo fa chi è preposto a dare le corrette informazioni. Noto che le persone che scrivono commenti negativi siano sempre le stesse…Ma non avete altro da fare? So che si avvicinano le amministrative e tanti di voi aspirano ad una poltroncina in qualche comune, ma la politica si fa con proposte e progetti non attaccando e cercando di screditare l’avversario, anche perche’ alla fine gli attacchi si ritorciono contro..Vedi la fine di qualche fondatore di pseudo partito quasi vacciato dai suoi, “COGITO ERGO SUM.

TUTTO TORNA.

Leggi alcuni giornali, ti fai un giro per i social, fai zapping e se hai ancora un minimo di senso critico capisci subito la cura alla quale è sottoposta l’opinione pubblica da anni. Semplice e un po’ banale.

Appena c’è una notizia pericolosa per lorsignori subito arriva il falso scoop su Renzi. A volte si tratta di invenzioni totali, ma i più mestierati sanno che è meglio manipolare un fatto vero presentandolo in modo pessimo. Dalle inchieste farlocche, ai parenti messi in mezzo, dalle auto sportive, al lusso sfrenato, dai viaggi all’estero, alle non notizie, come quelle su MEB, spacciate come trame politiche.

Se avessero studiato quello che semplicemente si trova in rete e avessero letto le dichiarazioni di Renzi, invece di darsi allo sberleffo infantile, saprebbero tutto sul progetto Alula. Non c’è alcun segreto sulla sua collaborazione al primo esperimento al mondo di una città completamente ecosostenibile, ne parla da mesi.

Una città in grado, non solo, di riconvertire completamente la vita urbana, che raggiungerebbe la piena sostenibilità, ma, soprattutto, di cambiare radicalmente l’economia del primo paese produttore al mondo di petrolio escludendo totalmente l’estrazione e l’uso degli idrocarburi.

Se funzionasse in A.S. potrebbe funzionare in tutto il mondo. Chiunque abbia un minimo di interesse all’accelerazione della transizione ecologica vorrebbe collaborare al successo di un progetto così.

E’ contraddittorio che questo sia fatto da un paese così distante dalla nostra sensibilità democratica? Certo. Ma quante contraddizioni ha affrontato la storia, anche contemporanea, per migliorare la vita delle persone?

Considerando anche che un cambio economico di quella portata non può non cambiare anche i rapporti politici, culturali e sociali interni di quel paese. Che, infatti, hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni.

Invece, tra ignoranza e apatia indotte, si sminuzza la realtà mistificandone i pezzi che vengono concessi al pubblico foraggiato come le pecore in un ovile, perché producano turpitudini come quella che riproduco qui sotto.

“Ma non siamo tutti così volgari”, mi ha scritto qualcuno. No, rispondo, ma a parte il vostro malcelato compiacimento, continuando a nascondere dietro a Renzi il vostro consenso alle peggiori malefatte di casa nostra, tra poco tempo ci troveremo dietro ai paesi che la transizione, non solo ecologica, la stanno facendo seriamente.

Comunque l’antirenzismo ideologico a prescindere, produce gente che pensa così, coscienze corrotte che non fanno meno danni alla convivenza civile di uno sceicco. Gente che se governasse l’A.S. non avrebbe di certo progettato Alula.

Umberto Mosso

