Giuliano Cazzola, durante a trasmissione di Floris, fa affermazioni farneticanti; in pratica sostiene che non sia giusto far “campare” qualche anno in più gli anziani a scapito del futuro delle nuove generazioni, aumentando così il debito pubblico.

Ma che parli per lui, visto che ha fatto per tanto tempo il sindacalista a livello dirigenziale, il parlamentare per anni. È stato in quei luoghi che si sono fatte le scelte scellerate che ci hanno portato in questa situazione.

Attualissimo esempio; mantenere in vita Alitalia certe condizioni, è una scelta sbagliata che pagheranno i nostri figli e nipoti.

Noi pensionati ultrasettantenni e ottantenni con il nostro lavoro siamo stati determinanti per la crescita del Paese ed è più che giusto che ci sia consentito di vivere un’onorevole vecchiaia visto che ce la siamo guadagnata.

Questo Cazzola sia il primo a sparire perchè vive di chiacchiere e non di fatica quotidiana come abbiamo fatto noi ultrasettantenni per dare un futuro decoroso a figli e nipoti. Ho iniziato a lavorare a 17 anni ma ero già diplomato, un anno prima, per non pesare sulla famiglia e andare a lavorare prima possibile.

Ma guarda un po’ come si cambia! Quando era in discussione il suo vitalizio sosteneva di averne necessità per aiutare figli, nipoti e quant’altro.

DEMENZA SENILE.E se fossi lui il primo a cedere il posto ai giovani visto che tanto giovane non è?

