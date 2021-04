Quando la politica si radicalizza nella contrapposizione frontale tra due schieramenti (è quello che sta avvenendo in Italia), la soluzione non puo che stare nella autorevolezza del mediatore.

E ciò perché, sui singoli temi di volta in volta emergenti, la giusta ragione non è mai patrimonio esclusivo di una delle parti, ma deve essere costruita mettendo insieme il buono presente in ciascuna e facendo una mediazione intelligente. Questo è ciò che Draghi sta dimostrando di saper fare, e che occorre, neutralizzando le scorie populiste che non sono patrimonio esclusivo di uno solo dei due fronti.

Se poi, come sembra, gli assetti europei faranno emergere anche un ruolo di leadership di Draghi in sede comunitaria, la sua capacità di moderare le spinte demagogiche sempre presenti nella politica italiana si rafforzerà e, addirittura, potrà portare ad un ridimensionamento dello strapotere dei partiti, sostenuto dal rapporto di fiducia diretta degli elettori verso il premier che nesson schieramento avrà il coraggio di contrastare.

“La mia governance e le mie riforme”. Draghi spiega il Recovery. Il Foglio pubblica l’introduzione del premier alle bozze del Pnrr: “Il Ngeu rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme”

“Il Foglio” ha pubblicato l’introduzione scritta da Mario Draghi alle bozze non ancora definitive del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “L’Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation Eu (Ngeu). E’ un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia il Ngeu rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme”, afferma Draghi nell’introduzione alle bozze.

“L’Italia – spiega il premier – deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla poverta’, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il Ngeu può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del Ngeu, il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Rrf) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (React-Eu). Il solo Rrf garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto”.

“L’Italia – continua Draghi – intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della Rrf, che per il nostro paese e’ stimata in 122,6 miliardi. Il dispositivo Rrf richiede agli stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme – il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questo piano, che si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione europea, sulla base del Regolamento Rrf”.

Le sei missioni del Piano sono: “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del Ngeu e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti `verdi’ pari al 38 per cento del totale e di progetti digitali del 25 per cento. Il 40 per cento circa delle risorse del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale”.

Il presidente del Consiglio sottolinea inoltre che “il governo ha predisposto uno schema di governance del Piano che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il ministero dell’Economia.

Questa struttura supervisiona l’attuazione del piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti. Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono una struttura di valutazione e una struttura di controllo”. “L’Italia – conclude Draghi – deve combinare immaginazione e creativita’ a capacità progettuale e concretezza. Il governo vuole vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale”.

