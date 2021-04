Finalmente forse capite perché è rimasto al governo anche a costo di tradire gli elettori che avevano votato il suo movimento. E’ sono un poveraccio che tenta di difendere un malfattore.

Del resto, anche i padri dei criminali difendono i loro figli, ma non per questo si devono assolvere.

Non dovrebbe parlare punto, e soprattutto sui social. Nè da padre nè da politico. Dovrebbe aspettare la fine del lavoro degli organi competenti, ed eventualmente trovare un buon avvocato per il processo.

Un padre nn dovrebbe comportarsi così,sproloquiando e agitandosi come un pulcinella impazzito. sbaglia ,insomma moralmente e…..politicamente . detto ciò, da quel che ho letto superficialmente, la tesi dell’ubriacatura generale e stupro conseguente sono tutti da dimostrare,con l’aggiunta,peraltro di un adulto(a) presente e dormiente in un’altra stanza della casa. nn ha fatto certamente bene al ragazzo la presenza in tv (nn richiesta) del nostro, e nn regge lo sfogo paterno. Personalmente ,chi scrive, denunciò alla preside allibita, la propria figlia per aver fatto “sega” a scuola. se grillo doveva,insomma, proprio comparire in tv,allora toni sommessi,fiducia nella magistratura e accompagno al gabbio in caso di colpevolezza della prole. insopportabile invece lo sciacallaggio (tipo covid?) delle altre forze politiche e grande imbarazzo nei pentastellati. Ammetta grillo il suo errore e si defili dal mov,affidandosi a conte. la sopravvivenza dei 5 stelle potrebbe essere in pericolo.

No, Beppe Grillo non parla da padre, ma da uomo di potere.

