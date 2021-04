Quello che stona in questa faccenda e un silenzio assordante da parte del PD. Brutto segno: una dimostrazione poco incoraggiante (l’ennesima) di subalternità ad M5S …

Anna Macina: Lega, Forza Italia e Italia Viva chiedono le dimissioni dopo le parole su Giulia Bongiorno.

La sottosegretaria 5 stelle al Corriere: “Parla da legale o senatrice?” Bagarre in Parlamento, Cartabia la convoca: “Necessario riserbo su vicende giustiziare aperte”

Ricetta per la creazione di un deputato 5S: prendere un 30% di arroganza, un 40% di incompetenza, un 30% di malafede; mescolare bene gli ingredienti; aggiungere pochissimo sale (ma sarebbe meglio evitarlo del tutto); spolverare con una buona dose di cultura travagliesca; conservare il composto in frigo ricoprendolo di un panno onde lo si veda meno possibile. Controindicazioni: praticamente indigeribile.

Si: Ha perso una buona occasione per tacere. Dimissioni subito, e’ totalmente inadeguata come persona, a prescindere dal colore politico.

Bongiorno ha prontamente respinto al mittente le accuse, aggiungendo che di quelle accuse la Macina “risponderà in sede giudiziaria”. Ma, al di là, di eventuali querele da parte di Giulia Bongiorno, trovo incredibili le parole della Macina ed imbarazzante il fatto che provengano da un sottosegretario. Ma ancora più imbarazzante è il silenzio del Pd.

La signora , dopo questa sviolinata , si e’ ben posizionata come devota seguace dell’ex giustizialista Grillo , in attesa delle candidature per le prossime elezioni .

Il ridicolo e’ il fatto che si mostra sorpresa , tutta giuliva e pimpante , per tanto clamore .

Che diamine , ha solamente insultato una collega parlamentare…..ma che sara’ mai….ripeto la parola grillina. Che sia deputata è solo un “incidente della storia”. Come tutta la rappresentaza M5Scombinati, oggi 5Sopravvissuti.

Quanto al maschilismo, che ne dice del femminismo della grillina contro la “senatrice leghista”?

PS: Che la sottosegretaria Macina sia stata inopportuna a sollevare dubbi sul conflitto d’interessi della senatrice Bongiorno è palese visto il ruolo che ricopre al Ministero della Giustizia.

È altrettanto palese l’inopportunità della senatrice Bongiorno di assumere l’incarico processuale visto che l’antagonismo politico potrebbe risolversi con attacchi per via giudiziaria e nel mezzo rompendo il vaso di coccio degli interessi, a questo punto non tutelati, delle parti processuali, siano essi imputati siano esse parti offesse, con un grave danno alla credibiltà dell’istituto del processo. Credo che l’inopportunità della Macina abbia fatto più danno a se stessa che ad altri, mentre il comportamento inopportuno della Bongiorno tuteli solo i suoi interessi professionali esponendo a rischi quello delle istituzioni politiche e giudiziarie.

Macina ha sbagliato senza ombra di dubbio, ma che un senatore della Repubblica sia anche l’avvocato dell’accusa in un processo contro il figlio di un leader politico di parte avversa, mi pare pure un’anomalia.

Vero è che ognuno ha il diritto di scegliersi a difesa un Legale che sia di fiducia. Ma è altrettanto vero che in un “caso” di questa delicatezza una celebre Avvocato, così coinvolta come parte politica avversa al genitore, avrebbe dovuto defilarsi per ragioni di sana “opportunità” politica e fors’ anche deontologica, così da evitare ogni plausibile malinteso. Se poi la Gente, a torto o ragione, è portata a pensar male c’è poco da scandalizzarsi.

Quello che stona in questa faccenda e un silenzio assordante da parte del PD. Brutto segno: una dimostrazione poco incoraggiante (l’ennesima) di subalternità ad M5S … ultima modifica: da

