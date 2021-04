Raffaella Paita (Italia Viva): “Bene la governance del Recovery, ma dobbiamo uscire dal pantano della burocrazia”

“Dobbiamo spendere 100 milioni al giorno, Draghi riveda subito il Codice Appalti”

Raffaella Paita, il Recovery di Mario Draghi c’è. Italia Viva battagliò e non poco con Conte sul vecchio piano. Si arrivò alla crisi di governo. Lei, da presidente della Commissione Trasporti della Camera, come giudica il piano del nuovo Governo?

Il nuovo Recovery è ben calibrato. C’è una impostazione corretta sull’innovazione tecnologica, sul 5G e sulla banda larga, ma c’è anche un’attenzione importante al tema della transizione ecologica. Anche sulla parte infrastrutture la direzione è giusta: ci sono investimenti per i porti, da Nord a Sud, e progetti importanti come l’elettrificazione delle banchine. Ma è importante anche l’attenzione all’Alta velocità ferroviaria, con il progetto della Salerno-Reggio Calabria, e alle ferrovie regionali.

La cabina di regia politica del Recovery è in capo a palazzo Chigi e ai ministri più coinvolti nel piano. Un punto dolente con Conte fu proprio la governance. Questo assetto va bene a Italia Viva o temete un accentramento nelle mani del premier?

Mi fido di Draghi. Rappresenta una leadership forte, non una sommatoria delle istanze dei partiti che compongono la maggioranza. Trovo logica la scelta che sia lui a guidare la gestione del Recovery, insieme ai ministri che hanno le competenze maggiori sulle materie del Piano. Il dato nuovo rispetto a Conte è che si è finalmente recuperato un ruolo della politica.

In che senso?

Non dimentico che la prima impostazione del governo Conte era quella di affidare la regia a qualcosa di esterno alla politica e al Parlamento. Siamo dentro un metodo di lavoro che terrà conto dell’autorevolezza di Draghi. Si è chiusa un’impostazione che rischiava di portare il Recovery anche fuori dal dialogo con il Parlamento.

I soldi ci sono e ci sono anche i progetti. Ma il successo del Recovery si gioca sulle regole, cioè sulle riforme della Pubblica Amministrazione, della giustizia e degli appalti. La politica è pronta a questo cambio di passo?

Draghi ha impresso una svolta. L’Italia decollerà se riuscirà a ingranare la marcia giusta sui vaccini e fare debito buono, ma la questione resta la capacità di sapere spendere le risorse che arriveranno dall’Europa. Dobbiamo dimostrare di essere in grado di cambiare regole e procedure.

Come?

Innanzitutto con la consapevolezza che siamo di fronte a una sfida che numericamente non ha precedenti. Ragionevolmente inizieremo a spendere

i soldi del Recovery dal quarto trimestre di quest’anno. Se così fosse, fino al 31 dicembre 2026 – la data per la messa a terra delle opere, cioè la chiusura dei cantieri e l’avvio delle opere – abbiamo meno di duemila giorni. Significa che dovremmo spendere 100 milioni al giorno circa. Ecco perché non possiamo permetterci di finire ancora una volta nel pantano della burocrazia.

Il Recovery parla chiaramente della necessità di intervenire sugli appalti per sbloccare cantieri e opere pubbliche. Il come sarà deciso con un decreto Semplificazioni. Qual è la direzione che deve dare Draghi?

Suggerisco al presidente del Consiglio di fare presto e di scegliere rapidamente la strategia. Come Italia Viva abbiamo individuato i colli di bottiglia già dall’ottobre del 2019. Sono la fase appaltante, ma anche quella progettuale, quella autorizzativa e quella dei ricorsi e dei contenziosi. Fino ad ora ci hanno ascoltato solo su un punto, cioè sulla nomina dei commissari e sulla semplificazione degli iter per le opere sopra e sotto soglia, ma anche qui non bisogna dare le cose per fatte.

Cioè? Tra l’altro il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha più volte fatto capire che la formula dei commissari non lo convince affatto.

I commissari sono necessari, ma bisogna introdurre quanto prima un sistema di monitoraggio. Se qualcuno di loro viene meno al suo compito, chi assicura che quell’opera non subisca ritardi e intoppi?

Torniamo alle cose da fare subito. Il Codice degli appalti va cancellato come chiedono le imprese e l’Antitrust?

La possibilità è doppia. Noi di Italia Viva abbiamo presentato con il piano italia shock una serie di proposte che possono semplificare in modo forte tutte le fasi: autorizzativa, progettuale, appaltante, contenzioso. In alternativa si può attuare una una rivisitazione del Codice. Ma in generale è importante ritornare allo spirito delle direttive europee che regolano la concessione dei lavori e dei servizi, ma anche gli appalti sopra soglia per tutti i settori e anche per quelli speciali. Non è vero che se applichiamo le direttive europee rischiamo di avere dei vuoti giuridici. In altri Paesi, come la Francia e la Germania, le direttive vengono applicate in modo più semplice. Nel tempo si è andati un po’ oltre, stabilendo cosa si poteva o non si poteva fare attraverso dettagli che hanno stratificato troppo.

Si risolve tutto mettendo mano al Codice degli appalti o ci sono altre azioni che potrebbero essere messe in campo per liberare i cantieri e le opere dalla burocrazia?

Si possono e si devono velocizzare tutte le procedure autorizzative, sia quelle che riguardano gli enti coinvolti, sia quelle della commissione Via-Vas per le autorizzazioni ambientali. Ma bisogna intervenire profondamente nella fase progettuale.

In che modo?

Bisogna abolire un passaggio nei tre livelli di progettazione e appaltare nel livello definitivo. Il decreto Semplificazioni ha recepito in parte questa logica, estendendo temporalmente l’appalto integrato. Ma il tema è più grande: non è detto che un Paese che progetta con tre livelli esprima una progettazione di qualità. I ricorsi e le liti lo dimostrano. Per questo bisogna ridurre anche i tempi di discussione dei ricorsi davanti al Tar e soprattutto se un’opera è strategica e

importante, come ad esempio l’argine di un fiume o uno scolmatore, dobbiamo farla avanti e far sì che gli eventuali ricorsi possano arrivare solo dopo

che l’opera è stata realizzata. Renzi per sbloccare il Bisagno a Genova ha fatto così e oggi la città è più sicura.

Raffaella Paita (Italia Viva): “Bene la governance del Recovery, ma dobbiamo uscire dal pantano della burocrazia” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo