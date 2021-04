Il Recovery c’è, ma ora l’Italia si gioca tutto sulle regole.

Dipende tutto da come viene “messo a terra”: le riforme della Pa, della giustizia e degli appalti.

Tutte le volte che leggo cose come questa, e questo mi è già successo tante, ma tante volte, mi chiedo:

Ma chi le scrive è proprio….smemorato o fa finta?

Si dimentica (davvero od apposta) delle spropositata quantità di elettorato che mangia (moltissimi in senso proprio letterale) perché “nutriti” dala spesa pubblica, dalla sua gestione “opportuna”, e da quanto lo “status sociale” ancora di molti dipenda dalla capacità di influire, condizionare tutta una serie di attività e procedimenti sempre legati alla pubblica spesa e/o a qualche adempimento che, si faccia attenzione, se considerato “astrattamente”, cioè al di fuori del reale contesto, appare, ma di apparenza si tratta, giustificato da doverose attenzioni per…..l’ambente, la salute pubblica, la legalità e via dicendo.

I partiti sono dei mediatori, come tutti i mediatori si prendono le dovute “commissioni” ma un’altra cosa che spesso è, o sembra, dimenticata è che il principale tipo di “commissione” non è in moneta ma in voti.

E per questo i cosiddetti “microprogetti” o gli opportuni “commi e sottocommi” sono imprescindibili.

Detto ciò! Mi chiedo ha cosa ci serviranno questi soldi, che non sono altro che debito in più sulle nostre spalle, quando abbiamo una classe politica, burocratica, sindacale ed impreditoriale, non all’altezza, solo in grado di coltivare orticelli privati e spendere soldi malamente per marchette elettorali e per perpetrarre ruberie, sperperi e inutilità che non servono di certo al paese.

ORA OK: Ogni piano deve essere realizzabile e perciò realizzato e questa (lo dico per esperienza) è la parte difficile.

MA! La burocrazia. Un pò di anni fa ho ascoltato l’allora Ministro

per le Riforme che ci ha “illuminati” sulle difficoltà della riforma della PA. La burocrazia, ci disse, è stata costruita sul modello di quella borbonica nell’ 800. E’ fatta di procedure il cui fine ultimo è quello di non individuare mai chi ha sbagliato nel caso il risultato finale si dovesse dimostrare fallimentare.

Le procedure sono fatti da passaggi che prevedono uffici specifici, controlli inerenti SOLO la funzione dell’uffico su certificati prodotti dal richiedente o da un altro ufficio.Più sono gli uffici più sono i passaggi e più complessa è una eventuale indagine. In questo modo, ogni ufficio in caso di contestazione potrà dire di aver dato il suo parere sulla base di documenti certificati da un altro ufficio.. e così via.

Una forma di intrecci praticamente impossibile da dipanare perchè andrebbe a minare la forma di autotela alla base del sistema.

Il codice appalti. Nasce dopo tangentopoli, specie per la PA che ha l’obbligo di fare gare di appalto. Gare di appalto fatte con logica burocratica perchè in Italia in rischio di corruzione è elevatissimo, le procedure ancor più complesse. Lo sa bene chi deve rispondere ad un bando di gara PA.

La mafia ormai ha il colletto bianco e la politica locale vive con il “do(appalto)-ut-des(voti)”. L’Italia è fatta così da secoli; non è un paese con la storia di un paese anglosassone. Da secoli non ha fiducia nello Stato e per ottimi motivi.

Basti solo pernsare che in Danimarca un ministro si dimette per una colf che puliva i vetri di casa in nero. Oppure che nel 1992 (quanto vivevo in USA) lo Stato rmborsava le tasse pagate in eccesso in 14 giorni che per gli americani era uno scandalo mentre noi andavamo sui 7-8 mesi.

Oppure la PA che paga i fornitori dopo anni ma chiede ferrea puntualità sui pagamenti imposte. Nel realizzare un piano bisogna essere realisti e usare quello che si ha a disposizione.

Forse con la burocrazia e la corruzione si potrebbe pensare di applicare quanto diceva Giulio Cesare “se non puoi sconfiggere il tuo nemico fattelo amico” Come non saprei….

