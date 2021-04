Il MO-VI-MENTO… nato da uno ” statuto-non statuto”sic,…un grande bluff.Non di rado la “democrazia”,fa nascere dei mostri.

Facciamo 2 conti: quanti MxS ci saranno adesso?Un M1S, per la democrazia eterodiretta dalla casaleggio associatiUn M1S per la democrazia direttamente calata dall’alto, da grillo a conte, ma solo pro forma, a grillo servono i voti di conte, ma non gli crederebbe nemmeno un briciolo di potere

Un M1S diretto alle poltrone, di Di Maio, crimi, taverna, insofferente al vincolo dei 2 mandati che conte, come impostogli da grillo, dovrebbe mantenere

Un M½S, dirottato dei meetup, che non hanno mai contato 1. E, con ½, sono stato fin troppo generoso

Un M1S di fascismo diretto da dibba¶gone, che, dopo aver favorito la frammentazione del progetto originario, ora mira a far fuori i boiardi dei vari frammenti raccogliendo i cocci

Un M1S di rutti dal divano dell’elettorato insultante, fannullone.

Tutti insieme non appariranno la gioiosa macchina da fatturato iniziale progettata con metodi da scatole cinesi dal defunto gianroberto: il m5s, ramo commerciale di proprietà di Rousseau, a sua volta di proprietà DIRETTA della Casaleggio associati

I grillini che ancora sono nella fase della negazione del lutto, a quale di questi frammenti, ritenendolo il vero, unico e solo m5s, si appecoroneranno? É una semplice domanda. Alla quale i grillini (ex) daranno, come sempre, una semplice risposta a caso (“e allora il PD?”, “vaffa”, “kitipaka?”, “honestá “…)