Oggi il governo approverà il #PNRR (piano nazionale di resistenza e resilienza). Una gran bella notizia per l’Italia. Si passa da un documento che era un elenco di spese da fare a un progetto per rilanciare il nostro Paese. Una differenza di sostanza, frutto di un’impostazione completamente diversa che ha voluto imprimere il presidente #Draghi e a cui ha contribuito tutto il Parlamento con quasi 400 pagine di osservazioni e modifiche al testo del governo precedente.

Certo fa impressione vedere come tra i partiti che lo approvarono con il governo Conte lodandolo con entusiasmo oggi ci si sbracci fino all’ultimo per inserire cose che ora sono importanti ma che, evidentemente, in quei giorni non lo erano.

Ogni tanto fa bene ricordare che guaio abbiamo evitato a questo Paese che, in un momento così difficile di emergenza sanitaria, educativa ed economica, era affidato a mani impreparate a guidarlo.Ettore Rosato

Ogni tanto fa bene ricordare che guaio abbiamo evitato a questo Paese che, in un momento così difficile di emergenza sanitaria, educativa ed economica, era affidato a mani impreparate a guidarlo

