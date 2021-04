Romano Prodi: “Salvini si è imbertinottato. Draghi faccia presto” Il Professore al Corriere: “È la sindrome classica delle coalizioni”. Quirinale? “Sono indisponibile, non ho l’età”

Lungi da difendere Bertinotti o Salvini, ma anche Prodi non può che essere un personaggio al loro pari, in questa società dello spettacolo di mistificazione democratica. La precarietà ed i regali ai poteri forti han preso forza da Prodi e se trovano sciacalli elettorali come la Meloni e Salvini è anche per quella politica del Mortadella nel designare un ‘Europa in cui a comandare era ed é la finanza e la burocrazia, di cui PRODI guardi il risultato. E per nostra fortuna e arrivato DRAGHI prima in europa ora in ITALIA.Sarebbe interessante una sua riflessione anche autocritica sulle privatizzazioni con i Benetton e sulla sua eccessiva fretta di favorire la Cina che costo’ molto caro a migliaia di PMI italiane.E! Causa di molti mali della sinistra. Oggi finalmente senza più alcun titolo, ma non si rassegna..

Ma esattamente la ragione per cui occorre ancora ascoltare Prodi, che a parole si è ritirato dalla politica nel 2008, sarebbe…?

è evidente che, a dispetto di quello che dice, punta al Quirinale, ma mi domando davvero se per la prima carica dello Stato occorre davvero riesumare i fuoriusciti dalla politica da anni e non puntare su soggetti meno bolliti.

