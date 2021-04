Che significato ha il 25 aprile oggi?

Chi lo ha vissuto racconta che il 25 aprile ha un significato preciso: è stato il primo giorno di una libertà, che non è liceità, ma responsabilità. Come raccontava Claudia Ruggerini, la partigiana «Marisa», che il 25 aprile 1945 partecipò alla liberazione del Corriere della Sera: «La libertà va coltivata con la coscienza, con la consapevolezza e con il riconoscere la libertà degli altri».

Questo è il secondo 25 aprile che trascorriamo in maniera diversa: il Covid impedisce di ritrovarsi insieme e festeggiare, vivere momenti di condivisione, abbracciarsi, come hanno fatto i nostri nonni e bisnonni quando hanno liberato l’Italia. Ma non dev’essere un motivo per non festeggiare: ora che siamo distanti fisicamente dobbiamo ricordarci della libertà collettiva che è stata conquistata 76 anni fa con tanto sacrificio e coraggio. Per questo abbiamo chiesto ai lettori di raccontarci cosa è per loro il 25 aprile oggi.

«Quest’anno per me il 25 aprile è un giorno molto particolare. Mia nonna lo visse da giovane ragazza di 19 anni come liberazione dall’oppressione nazifascista. Era rimasta a casa con i genitori anziani, una sorella suora che curava i feriti all’Ospedale Niguarda e un fratello che aveva fatto la Liberazione. Io quest’anno più che mai mi sento vicina a lei: avrò la mia prima dose di vaccino. Potrò sperare ora di non abbandonare i miei figli per il virus! E soprattutto ricordare loro che la libertà e il rispetto sono valori fondamentali per vivere». Giuseppina Celenia

«Per me il 25 aprile è ogni anno ricordare i racconti di mia nonna. Viveva in un Paese alle porte di Mantova, sul fiume Mincio. Si chiamava Nella Baresi, lavorava come ricamatrice per le persone abbienti. Si era sposata con un mediatore di bestiame, da cui aveva avuto tre figlie (una di loro è mia madre). In tempo di guerra, mio nonno era diventato un partigiano: è morto a 47 anni per malattia. Conservo una foto di mia nonna, dei tempi della Liberazione. La ritrae felice, su un carro armato degli americani. Lei è quella abbracciata al soldato, con quel sorriso splendente. Ne andava così fiera. Mi ricordo ancora la gioia e l’emozione con cui raccontava l’arrivo degli americani e la Liberazione». Ilaria Leso

«Il 25 aprile ricorre la Storia, quella con la S maiuscola. Non solo quella del popolo italiano, ma quella dell’intera umanità. Uomini che hanno sofferto e combattuto, senza domandarsi se sarebbe servita a sciogliere l’uomo dalle catene dell’oppressione. Il loro è stato un vero e proprio salto nel vuoto della Storia, che ha saputo trasformare gli orrori e le paure in un’occasione per redimersi da tutte le umiliazioni. Ce l’hanno fatta. La Storia oscilla tra alienazione ed emancipazione e l’unica cosa certa è la sua capacità di resistere. La resistenza è la molla contro gli orrori e i soprusi. I partigiani hanno saputo curare e ricucire le ferite aperte dell’odio e della violenza e hanno volontariamente lasciato visibili le cicatrici, perché potessero essere scolpite nella memoria. Insieme alle cicatrici hanno lasciato anche un seme, che spetta a noi coltivare, che come recita Bella ciao (canzone della Resistenza troppo spesso retrocessa a inno politico, ma che dovrebbe essere elevata a inno dell’umanità) sboccerà in un fiore, il fiore della libertà». Giulio Fani

«Credo che il 25 aprile sia il giorno dei giorni. La Liberazione è il giorno in cui tutti hanno avuto una prospettiva di vita migliore. La persona in questo quadro è mio nonno Nello e per lui e altri come lui, internati nei campi di concentramento e di lavoro, la Liberazione è stata doppia. Mio nonno è stato fatto prigioniero l’8 settembre del 1943. Ad aspettarlo in caserma c’erano i tedeschi e il suo viaggio è proseguito al confine con la Polonia. La sua fortuna è stata sopravvivere e scappare nei momenti convulsi della Liberazione. Cosa sia successo non l’ha mai raccontato volentieri, come a volerci proteggere da quella violenza inaudita. Il nonno è riuscito a tornare a casa, ma sua madre Gelsomina stentava a riconoscerlo». Ivan Papazzoni

«Per me il 25 aprile è una ricorrenza talmente importante che ho deciso di celebrare proprio il 25 aprile il giorno più importante della mia vita, il mio matrimonio». Roberta Carboni «Quest’anno per me il 25 aprile sarà aspettare giovedì 29, il giorno della discussione della mia tesi di laurea magistrale. Sarà anche ricordare tutte le donne che in passato si sono battute e che ancora si stanno battendo per la parità: la mia tesi è dedicata a loro». Camilla Zucchi