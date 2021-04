L’Ue dà il via libera al Recovery Plan italiano solo dopo un confronto Draghi-von der Leyen. Franco ha informato il Cdm. Maretta dei partiti

I dubbi dei soliti partiti su Draghi, e quelli dell’Ue sull’Italia. Un soffertissimo “disco verde” dall’Ue.Cdm sul Recovery in stand-by per 12 ore. Poi Draghi sblocca con l’impasse con von der Leyen. Riforme da dettagliare

Il campanello d’allarme è suonato a Bruxelles. Anche se a Palazzo Chigi siede un bomber come l’ex Mister Bce, i vertici dell’eurocrazia hanno ricordato che nel gioco del tiro alla fune sul Recovery plan ci sono anche loro. Anzi, loro sborsano il denaro e hanno voce in capitolo più dei partiti italiani che si litigano un po’ di visibilità. Lo slittamento alla tarda sera di ieri del Consiglio dei ministri sul Pnrr è principalmente dovuto ai dubbi europei, e solo in seconda battuta il ritardo è stato causato dalle forze di maggioranza. Quello di Bruxelles è un intervento pesante, con dubbi e interrogativi che gravano sui provvedimenti proposti dal governo italiano, e in particolare sulle garanzie e sull’agenda di attuazione. L’Europa non è cambiata quando si tratta di gettare un occhio sull’Italia. Ci sarà anche uno come Draghi al governo, ma resta alta la diffidenza di tedeschi e Paesi “frugali”, che continuano a rappresentare la vera anima di questa Europa.

Draghi ha superato la situazione di stallo con le due telefonate alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e al vicepresidente “falco” Valdis Dombrovskis. Il messaggio che ha ricevuto è chiaro: l’Italia avrà sempre sul collo il fiato dei controllori europei, che per i 221 miliardi del Recovery fund pretendono garanzie certe che l’Italia rispetterà i tempi e gli obiettivi. E comunque, un buffetto all’inventore del Quantitative easing serve anche a ridimensionarlo un po’, proprio nel momento in cui la stampa europea registra l’ascesa di Draghi nella considerazione internazionale, e qualcuno addirittura vede in lui una figura in grado di rappresentare un’alternativa al rigorismo dell’Europa attuale.

Su questa crepa aperta da Bruxelles si sono infilati i partiti italiani, ognuno alle prese con le proprie debolezze e in cerca di un ruolo che garantisca visibilità e voti. E così Draghi ha dovuto compiere una mediazione doppia, una sul fronte interno e l’altra su quello comunitario. Se l’altro giorno era stata la Lega ad agitare le acque del governo su riaperture e coprifuoco, ieri è toccato ai 5 Stelle rispolverare una vecchia bandiera, quella della transizione ecologica, per battere i pugni e chiedere che il superbonus edilizio venga rifinanziato. Giuseppe Conte deve ricostruire un movimento balcanizzato, che dopo la rottura con Davide Casaleggio ha perso la piattaforma di collegamento con gli iscritti e non ha più in Grillo l’elemento di unità. Non è parso vero a Conte di sfruttare il primo momento di impasse europea di Draghi per farsi nuovamente vivo davanti alle telecamere e indebolire politicamente il presidente del Consiglio.

Ma poi anche Forza Italia e soprattutto il Pd hanno messo sul tavolo le proprie richieste che riguardano sia le misure (molti ministri si sono indispettiti nel vedere le bozze del Pnrr consegnate alle agenzie di stampa anziché a loro), sia la governance del Recovery: il premier sarà un fuoriclasse, ma non può pensare di fare gestire quella montagna di soldi solo ai suoi tecnici, mettendo la politica di fronte a decisioni già prese.

SPLENDIDO “Poi Draghi sblocca l’impasse con la Von der Leyen….” evidente in queste poche righe quanta fidicia il CONTE aveva in europa e come l’Europa ha di fatto preteso che al governo Conte subentrasse Draghi. L’Europa lo ha voluto come garante del Recovery plan. ECCO LA GRANDE FIDUCIA CHE IN EUROPA EMANAVA IL CONTE,CHE L’ITALIA MEDIATICA SBRODOLAVA. GRAZIE RENZI GRAZIE EUROPA.

Mario Draghi è il garante voluto dalla Commissione e dai poteri che contano. Le destre ne devono prendere atto e rassegnarsi ad aspettare almeno fino al 2023. Per costoro sarà dura continuare a star fermi in pool position. Guardiamo il lato positivo:

a) se c’era conte ci avevano già sbranati;

b) questa vicenda inchioda draghi a palazzo chigi almeno fino al 2023;

c) draghi e l’Europa saranno garanti di una reale implementazione delle riforme (così che almeno qualcosa si dovrà fare davvero).

Ed ecco il gioco delle parti. I partiti al governo sanno bene che Draghi è l’ultima carta che la nazione si gioca. Le bande politiche vogliono presentarsi davanti al loro elettorato con i muscoli tesi ma sanno bene che ora l’Europa tirerà fuori il denaro solo a stato di avanzamento delle riforme, che verranno dettate da Bruxelles. L’alternativa, dopo l’epidemia di covid, è il disastro totale di cui tutti i partiti, compresa santa meloni, dovranno rendere conto davanti alla nazione. Sono ottimista, forse usciremo dalla crisi, nel tempo, ma con la pistola puntata alla testa.

L'Ue dà il via libera al Recovery Plan italiano solo dopo un confronto Draghi-von der Leyen. Franco ha informato il Cdm. Maretta dei partiti

