Nel Pnrr presentato dallo scorso governo c’era appena una pagina dedicata alle riforme strutturali dell’economia italiana. Poche parole appena accennate, senza nulla di più.

In quelle settimane, però, molti di noi (“i rompiscatole”) facevano notare che c’era un equivoco di fondo: il Recovery Plan, infatti, non era “soldi, con attorno qualche riforma”, ma esattamente il contrario: riforme, con attorno i soldi per realizzarle.

Il sottoscritto fu pure rimproverato per averlo fatto notare (in aggiunta alle decine di volte in patria) con un articolo sul quotidiano tedesco Frankfurter Allegemeine. “Così danneggi l’Italia!” mi disse un ex-ministro.

Il Pnrr approvato ieri sera contiene 40 dettagliate pagine sulle riforme strutturali di cui il paese ha bisogno per risollevarsi: pubblica amministrazione, fisco, giustizia, concorrenza.

Ed è grazie a questo che il piano ha ottenuto il via libera dell’Unione Europea.

Una volta tanto la complessa verità viene fuori. Per questo non si può non ringraziare politici PRAGMATICI e lungimiranti come Luigi Marattin.

