Grande successo di Draghi e che l” Europa abbia accettato il Recovery Plan riscritto integralmente da lui.

Ho letto con attenzione la parte del Pnrr che circola relativa alle semplificazioni in tema di contratti pubblici per la realizzazione delle infrastrutture. Se confermata, si va esattamente nella direzione indicata da Italia viva con il #PianoShock.

Si recupera lo spirito delle direttive europee, correggendo l’impostazione delle norme attuali che rallentano le procedure. Ora attendiamo di comprendere il dettaglio dei provvedimenti.

Se Conte ci avesse ascoltati, tutto questo poteva essere fatto già nel 2019. Ma ora c’è Draghi e il Paese semplice, immaginato da Italia viva, può finalmente divenire realtà.

Con il Recovery l’Italia dovrà spendere 100 milioni al giorno da qui al 2026. Per farlo ci vuole rapidità, semplificazione e un sì sia alle infrastrutture previste dal Pnrr che da altri vari strumenti come Tav, Gronda e ponte sullo Stretto.Raffaella Paita.

Grande successo di Draghi che l” Europa abbia accettato il Recovery Plan riscritto integralmente da lui.Ieri il redattore filo Conte Colombo sull’Huffingtonpost scrive un articolo che elude i contenuti importanti sviluppati da Draghi e titola in maniera del tutto fuorviante:- Draghi a garanzia di Draghi sul Recovery”..

Induce così un pessimismo a priori del tutto fuoriluogo. Perché nei contenuti il progetto produttivo-strutturale di rilancio e resilienza fortemente voluto da Draghi è passato integralmente nonostante le resistenze strumentali di 5*, Lega e in parte di Pd in Cdm; ed è stato accettato integralmente dalla Commissione Europea. Inoltre anche il Superbonus110 % è stato prorogato fino al 2023 con procedure più snelle e meno burocratiche che consentiranno un forte rilancio del patrimonio dell’ Edilizia Abitativa e dell’ occupazione.

È stata sconfitta la linea prevalentemente assistenzialista degli interventi a pioggia senza sbocchi produttivi e occupazionali.

A vantaggio invece di interventi produttivi e strutturali che rilanceranno in maniera consistente l’ occupazione dal sud al nord ed in modo particolare dei giovani e delle donne.

Più lavoro quindi per rilanciare con l’ occupazione:- più ricchezza-PIL–consumisociali- esportazioni e sconfiggere così la recessione cronica che rende più povero e decadente il Sistema Itallia. Con Draghi si può fare E NON DATE RETTA ALLE CONTORZIONI DELLE VARIE STTE PILITICHE. Conte era schiavo delle ideologiche contorsioni, o delle Ideologie contorte dei 5 S …..Avendovi letto e dire che è perfetto è essere in malafede? Per me è un’osservazione personale: tutto è sempre migliorabile: La malafede io la vedo invece in voi! Bisogna assolutamente sempre dire qualcosa di male su Renzi o i Renziani altrimenti vi viene la gastrite? ma capisco ciò che viene descritto da voi settari. Si è semplicemente detto che da quello che si è letto, per noi va bene, poi se ci saranno delle modifiche si vedrà, ora urge rispettare i tempi e sperare nel rilancio del paese dopo i disastri dei governi Conte.

La “malafede” è di chi non legge e si informa (cari settari grulli e legaioli).

I contenuti del Recovery riscritto da Draghi e approvato dalla Commissione UE so o riportati da 2gg dalla Stampa Estera e quella nazionale. Tutti le possono leggere e prendere visione degli importanti contenuti che il Recovery rilancio-resilienza di Draghi contiene

