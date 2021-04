Mario Draghi, nel Recovery “il destino e la credibilità del Paese” “Ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte peseranno sulle nostre vite e forse non ci sarà più tempo per porvi rimedio”

“Nell’insieme dei provvedimenti” del Recovery Plan “c’è il destino del Paese” e “ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite e soprattutto su quelle dei più deboli, dei nostri figli e nipoti, e forse non ci sarà più tempo per porvi rimedio”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, illustrando alla Camera dei Deputati il Piano nazionale di resilienza e ripresa, che dovrà essere varato dal prossimo Cdm e inviato a Bruxelles entro il 30 aprile prossimo.

“Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi ha sofferto la pandemia, l’aspirazione delle famiglie, le giuste rivendicazioni di chi non ha un lavoro o di chi ha dovuto chiudere la propria attività, l’ansia dei territori svantaggiati, la consapevolezza che l’ambiente va tutelato. Nell’insieme dei programmi c’è il destino del Paese, la sua credibilità” ha sottolineato Draghi. Nel Pnrr c’è “la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come Paese fondatore dell’Ue e come protagonista del mondo occidentale. È questione non solo di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare”.

Le risorse fornite attraverso il piano sono “pari a 191,5 miliardi. Il Governo ha deciso di stanziare ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo. Questo piano complementare finanzia progetti coerenti con le strategie del PNRR, che tuttavia eccedevano il tetto di risorse ottenibili dal dispositivo europeo. Il PNRR e il Piano complementare sono stati disegnati in modo integrato: anche i progetti del secondo avranno gli stessi strumenti attuativi”.

Secondo Draghi “la buona riuscita del piano richiede uno sforzo corale. Il Parlamento ha effettuato con rapidità un ingente lavoro di sintesi delle istanze, un lavoro che ha contribuito alla stesura finale del piano. Questo si è affiancato alla intensa collaborazione con diversi ministeri. Un lavoro che ha grandemente beneficiato dell’azione già svolta dal precedente governo”. L’opera “fallirà se in tutte le categorie, in tutti i centri, non sorgeranno degli uomini pronti a sacrificarsi per il bene comune. A noi l’onere e l’onore di preparare nel modo migliore l’Italia di domani”.

“Sono certo” conclude Draghi, “che riusciremo ad attuare questo Piano. Sono certo che l’onestà, l’intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità, gli interessi costituiti. Questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli Italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l’emergenza ci chiama alla solidarietà, alla responsabilità”.

La seduta è cominciata in un clima di tensione per la richiesta di Fratelli d’Italia e di Nicola Fratoianni di rinviare la seduta per consentire più tempo per la lettura del documento, richiesta respinta dal presidente Roberto Fico, che però ha convocato una conferenza dei capigruppo al termine della seduta.

DRAGHI CI HA MESSO LA FACCIA ! ORA STA A NOI PERMETTERE CHE SI REALIZZI LA NUOVA ITALIA. “Ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte peseranno sulle nostre vite e forse non ci sarà più tempo per porvi rimedio” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo